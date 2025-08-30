"Все можно": Дмитрий Дибров отметился на дне рождения дочери Даны Борисовой — что он там делал

Дмитрий Дибров. Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Дмитрий Дибров пришел на празднование 18-летия дочери Даны Борисовой

Дмитрий Дибров удивил общественность. Он неожиданно появился на праздновании совершеннолетия дочери Даны Борисовой Полины. Что он там делал?

Как Дмитрий Дибров попал на праздник?

В соцсети появилось видео с празднования дня рождения дочери Даны Борисовой. Полина отмечала свое совершеннолетие в ресторане на Патриарших прудах. В какой-то момент рядом с юной девушкой появился телеведущий Дмитрий Дибров.

Он был облачен в оранжевую футболку и черный бомбер. В качестве аксессуара Дибров выбрал очки в желтой оправе. Телеведущий сразу же поинтересовался, где мама Полины.

Не исключено, что Дмитрий Дибров хотел встретиться с Даной Борисовой. Та поддерживает его во время развода с женой Полиной. Дибров поблагодарил ее через дочь.

Как Дмитрий Дибров поздравил дочь Даны Борисовой

Дмитрий Дибров пообщался с виновницей торжества Полиной. Он искренне удивился, узнав, что ей уже восемнадцать лет. Дибров заявил, что помнит маму Полины беременной.

"Я тебя не видел, но чувствовал", — сказал дочери Даны Дибров.

Он поздравил Полину с совершеннолетием. Дибров дал понять, что она уже может принимать самостоятельные решения. Потому что взрослая.

"Теперь уже все можно", — обратился Дибров к Полине.

Дочь Даны Борисовой Полина и Дмитрий Дибров. Фото: соцсети

Что подарила дочери Дана Борисова?

Дана Борисова на совершеннолетие Полины подарила ей пластическую операцию всего тела. Ее дочь считала себя некрасивой и решила лечь под нож хирурга. Дана Борисова Полину поддержала.

Поступок телеведущей прокомментировала балерина Анастасия Волочкова. Она назвала ужасом желание молодой девушки корректировать внешность с помощью операций. Волочкова при этом даже перекрестилась.

Что сейчас происходит с Дмитрием Дибровым

Дмитрий Дибров сейчас находится в стадии бракоразводного процесса с женой Полиной. Он периодически общается на эту тему с подписчиками во время ночных эфиров. Дибров признается, что сейчас не самый веселый период в его жизни.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также