"Все можно": Дмитрий Дибров отметился на дне рождения дочери Даны Борисовой — что он там делал

Дмитрий Дибров удивил общественность. Он неожиданно появился на праздновании совершеннолетия дочери Даны Борисовой Полины. Что он там делал?

Как Дмитрий Дибров попал на праздник?

В соцсети появилось видео с празднования дня рождения дочери Даны Борисовой. Полина отмечала свое совершеннолетие в ресторане на Патриарших прудах. В какой-то момент рядом с юной девушкой появился телеведущий Дмитрий Дибров.

Он был облачен в оранжевую футболку и черный бомбер. В качестве аксессуара Дибров выбрал очки в желтой оправе. Телеведущий сразу же поинтересовался, где мама Полины.

Не исключено, что Дмитрий Дибров хотел встретиться с Даной Борисовой. Та поддерживает его во время развода с женой Полиной. Дибров поблагодарил ее через дочь.

Как Дмитрий Дибров поздравил дочь Даны Борисовой

Дмитрий Дибров пообщался с виновницей торжества Полиной. Он искренне удивился, узнав, что ей уже восемнадцать лет. Дибров заявил, что помнит маму Полины беременной.

"Я тебя не видел, но чувствовал", — сказал дочери Даны Дибров.

Он поздравил Полину с совершеннолетием. Дибров дал понять, что она уже может принимать самостоятельные решения. Потому что взрослая.