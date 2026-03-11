И все-таки визажистка: Галустян влюбился в новую избранницу, когда был женат — подробности романа

Вокруг личной жизни шоумена Михаила Галустяна не утихают обсуждения. Поклонники и СМИ активно обсуждают его новые отношения. Многие были уверены: артист встретил свою нынешнюю избранницу Лилю лишь спустя год после развода. Однако друзья комика раскрыли неожиданные подробности — история их романа началась гораздо раньше.

Знакомство в Китае: начало истории любви

По информации KP.RU, Михаил Галустян познакомился с Лилией еще три года назад — во время съемок шоу "Сокровища императора" в Китае. В тот период Лиля работала визажистом на проекте и помогала артистам готовиться к съемкам.

Приятели Галустяна подтверждают: чувства у Михаила возникли практически сразу. По их словам, артист был очарован внешностью и харизмой Лилии — девушка действительно производит яркое впечатление.

"Миша сразу влюбился в Лилию, она очень эффектная девушка", — поделились друзья комика.

От тайных чувств к публичному признанию

На момент знакомства Михаил Галустян еще состоял в браке. Это объясняет, почему пара долгое время не афишировала свои отношения: влюбленные предпочитали держать личную жизнь в тайне.

Однако со временем ситуация изменилась. После завершения бракоразводного процесса Михаил стал открыто говорить о своих чувствах к Лилии. Сейчас артист не скрывает эмоций и называет девушку "самой большой любовью в своей жизни". Буквально пару недель назад Галустян признался, что его сердце сейчас занято.

Планы на будущее

Роман Михаила и Лилии, зародившийся еще на съемочной площадке в Китае, продолжает развиваться. Более того, Галустян уже делится серьезными намерениями: по данным источника, он планирует жениться на своей избраннице.

Кстати, когда стало известно о разводе Галустяна с его женой Викторией, в Сети сразу назвали имя разлучницы. Тогда звучала версия романа Михаила Галустяна с его визажисткой. Правда, речь шла о девушке по имени Милена. Но так или иначе, люди, говорившие о новой любви Галустяна были недалеки от истины.

Виктория тогда встала на защиту Михаила. Она заявила, что в их браке не было места изменам. Но в тот момент она, в первую очередь, защищала не Галустяна. Она защищала свой выбор оставаться рядом с ним.

А вы как оцениваете поступок Михаила Галустяна? Женатый мужчина имеет право завести роман? Поделитесь своим мнением в комментариях.