"Время SHAMANа ушло": Сергей Соседов предрек закат карьеры певца

На этот раз Соседов заявил, что время певца прошло, а его патриотическая тематика больше не вызывает интереса у публики.

Соседов уверен, что SHAMAN застрял в одной теме и не развивается. Пока другие артисты ищут новые формы и говорят о человеческих чувствах, Дронов, по мнению критика, топчется на месте.

"Пока он не станет писать музыку, которая завоюет молодежь, будущего у него на сцене нет. На патриотической тематике далеко не уедешь. Сейчас время новых мелодий, новых возможностей и новых свершений. Сейчас наступит момент, когда человеческие чувства и сама личность человека будут куда важнее, чем все остальное. Молодые исполнители это понимают и эксплуатируют эти темы, а Дронов, видимо, еще не дошел до этого умозаключения", — заявил критик.

SHAMAN (Ярослав Дронов) стал известен широкой публике в 2022 году после выхода песни "Я русский". Композиция мгновенно разлетелась по соцсетям, а певец получил статус одного из главных патриотических исполнителей страны. Его концерты собирали стадионы, а клипы набирали миллионы просмотров.

Однако в последнее время вокруг SHAMAN все чаще звучат критические замечания. Музыкальные критики отмечают, что певец перестал экспериментировать и зациклился на одной теме. В феврале 2026 года издание Super.ru сообщило, что гонорары артиста снизились с 15 до 10 миллионов рублей, а его концерты перестали пользоваться прежним спросом.

Сам SHAMAN продолжает гастролировать. В марте 2026 года он дал концерт в Екатеринбурге, где представил две программы: "Ты - моя" и "30 лет на сцене". Артист удивил публику не только песнями, но и сменой семи образов за вечер, а также шутками про Байкал и сбором денег со зрителей прямо во время выступления.