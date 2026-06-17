Прокуратура требует проверить больную раком Лерчек из-за ее подозрительной активности

В свете последних событий вокруг судебного процесса над Валерией Чекалиной (известной как Лерчек) прокуратура выдвинула новые требования. Внимание общественности приковано к противоречивой информации о состоянии здоровья подсудимой и ее активности на фоне тяжелого онкологического заболевания.

По оценке представителей правоохранительных органов, «общественность возмущена» из‑за того, что Чекалина опубликовала видео тренировок в спортзале — уже после перенесенной операции, связанной с повреждением позвонков. В документах подчеркивается: подобные физические нагрузки «не только противопоказаны, но и невозможны физически».

Новый всплеск общественного негодования спровоцировал эпизод, когда Лерчек в день очередного сеанса химиотерапии сообщила подписчикам, что после обеда того же дня уже занимается в фитнес‑клубе и работает с отягощениями. При этом ранее она рассказывала, что недавно перенесла хирургическое вмешательство — ей восстанавливали позвонки, разрушенные из‑за метастазов.

«Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении неё [повторной] комплексной судебно‑медицинской комиссионной экспертизы», — говорится в соответствующих документах, к которым приложены скриншоты публикаций в СМИ.

Кроме того, в материалах содержится просьба применить «меры прокурорского реагирования в отношении сожителя подсудимой». Речь идет о хореографе и отце младшего ребенка Лерчек Луисе Сквиччиарини. Надзорный орган направил соответствующее обращение в Гагаринский суд Москвы в сроки, предусмотренные законодательством.

Ранее, в ходе судебного разбирательства, прокуратура уже предлагала районному суду запросить в онкологическом центре Блохина сведения о том, может ли Лерчек участвовать в заседаниях, а также уточнить детали о характере и степени тяжести ее заболевания. Сторона обвинения также настаивала на организации консилиума профильных медиков, однако суд тогда отклонил эти требования, в результате чего уголовное дело против блогера было временно приостановлено.

Напомним, Лерчек диагностировали онкологическое заболевание, рак желудка четвертой стадии, после того, как она родила четвертого ребенка. В тот момент Лерчек находилась под домашним арестом в рамках возбужденного против нее уголовного дела. Из-за болезни уголовное дело было приостановлено, а арест отменен. Но теперь все может измениться.

По материалам ТАСС

А вы как считаете, Лерчек сама виновата, что вновь оказалась в поле зрения правоохранительных органов? Поделитесь в комментариях.