Волочкова встала на защиту Бони: «Соловьев для меня – не мужчина»

Анастасия Волочкова, известная своей прямотой и любовью к эпатажным высказываниям, не стала смягчать выражения.

«Я хочу вам сказать о том, что любой мужчина, оскорбляющий женщину, для меня лично это не мужчина. Я знакома с Викторией Боней и могу сказать, что это добропорядочнейший человек. И то, что она освещает как блогер — это человек, который очень уважаемый», — заявила балерина Teleprogramma.org.

По ее словам, ведущий любого телеканала не имеет права оскорблять женщин. И она всегда будет на стороне тех, кого знает лично.

«Я всегда буду на стороне женщин. Тем более на стороне тех, которых я знаю лично», — подчеркнула Волочкова.

Анастасия также высказалась о состоянии современного телевидения и о самом Владимире Соловьеве. Она считает, что телевидение потеряло доверие зрителей и скатилось до уровня «ширпотреба».

«Это показатель того, что умирает уже телевидение, умирает. Оно уже никому не интересно», — заявила балерина.

Виктория Боня, проживающая за границей, 14 апреля 2026 года записала 18-минутное видеообращение к президенту Владимиру Путину. В нем она затронула ряд острых социальных тем: наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, массовый забой скота в Сибири и блокировки соцсетей.

Ролик набрал миллионы просмотров и был замечен в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поднятые Боней темы «весьма резонансными» и заявил, что по ним «ведется большая работа».

Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» резко раскритиковал блогера, позволив себе оскорбительные высказывания, назвав Боню «потрепанной девкой». Он также обвинил ее в «работе на врага» и потребовал проверить блогера на статус иностранного агента.