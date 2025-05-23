Волочкова рыдает у стен Большого театра: "Помогите мне цветы возложить к гробу! Я ничего больше не прошу"

Балерина Анастасия Волочкова приехала на прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Большой театр, двери которого для нее закрыты уже много лет.
Остановившись у стен Большого Анастасия Волочкова начала плакать и умолять, чтобы ее пропустили пройти к гробу Юрия Григоровича. В знак памяти и скорби Анастасия Волочкова привезла на прощание букет белых лилий.
"Помогите мне цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. Эта структура мне не нужна! Мне нужно просто гробу поклониться моего мэтра, моего педагога. Понимаете?" — плакала Анастасия Волочкова.
Прощание с Юрием Григоровичем проходит в зале Большого театра. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Затем, не переставая плакать, Анастасия Волочкова произнесла речь о новом руководстве Большого театра, фактически осудив его действия и ценовую политику.
"Мне неважно, как они поступят. Они и так уже все здесь разрушили. Мы с вами здесь, на улице стоим так же, как те зрители, которые хотели бы попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей. Да, раньше бабушки приходили, за три рубля покупали и нам аплодировали, а сейчас толстосумы приходят", — сказала Анастасия Волочкова, стоя у двери Большого театра.
Владислав Третьяк на прощании с Юрием Григоровичем. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Проститься с Юрием Григоровичем пришли многие знаменитости. В их числе известный хоккеист Владислав Третьяк, хореограф Гедиминас Таранда, артист балета и ректор Академии имени Вагановой, ученик Григоровича Николай Цискаридзе.
Гедиминас Таранда на прощании с Юрием Григоровичем. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Легендарный хореограф, балетмейстер Большого театра, народный артист СССР Юрий Григорович скончался 19 мая, ему было 98 лет.