Волочкова рыдает у стен Большого театра: "Помогите мне цветы возложить к гробу! Я ничего больше не прошу"

Балерина Анастасия Волочкова приехала на прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Большой театр, двери которого для нее закрыты уже много лет.

Остановившись у стен Большого Анастасия Волочкова начала плакать и умолять, чтобы ее пропустили пройти к гробу Юрия Григоровича. В знак памяти и скорби Анастасия Волочкова привезла на прощание букет белых лилий.