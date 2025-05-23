Николай Цискаридзе с букетом белых роз приехал на прощание с Юрием Григоровичем

Звезда балета, ректор Академии имени Вагановой, Николай Цискаридзе был в числе тех, кто пришел отдать последнюю дань памяти именитому хореографу, балетмейстеру Большого театра Юрию Григоровичу.

Прощание с Юрием Григоровичем проходит в эту пятницу, 23 мая, в Большом театре.

Николай Цискаридзе приехал проститься со своим учителем, облачившись во все черное. В руках он держал огромный букет белых роз.

Ожидалось, что на прощание приедет балерина Анастасия Волочкова, но пока в Большом театре ее нет. Не исключено, что Анастасия Волочкова не рискнет появиться в стенах заведения, откуда была изгнана много лет назад.

Юрий Григорович был одним из тех, кто поддержал тогда юную балерину. Волочкова помнит об этом всю жизнь. Она всегда тепло отзывалась о Юрии Григоровиче и поддерживала с ним связь.