Волочкова ответила Голубкиной, оскорбившей журналистку: "Это неуважение к самой себе"

Дочь Андрея Миронова Мария Голубкина на днях грубо обозвала журналистку, посмевшую задать ей вопросы. Волочкова считает, что так вести себя с прессой нельзя — даже если ты звездная наследница.

"Во-первых, я не знаю, кто такая Мария Голубкина. Но если вот так назвать журналистку старой дурой, ну это просто неуважение к самой себе", — заявила балерина в разговоре с Teleprogramma.org.

По ее словам, оскорблять кого бы то ни было — значит в первую очередь унижать себя. И точка.

"Я всегда с большим уважением отношусь ко всем представителям СМИ. И даже не важно, что они пишут — хорошее или искажают события. Я пытаюсь оправдать и отнестись с сожалением, потому что это их работа, и они создают рейтинги своим изданиям. Меня журналисты любят за то, что я никогда не отказываю в комментарии, в общении, в возможности быть человеком", — перечислила балерина.

Она признала, что и ее не раз подставляли, перевирали слова, нарушали договоренности. Но она предпочитает прощать и продолжать дружить.

Анастасия считает, что артисты должны быть благодарны прессе за освещение их жизни. А те, кто оскорбляет журналистов, просто пытаются привлечь к себе внимание — другого способа у них нет.

"Те, которые лезут на рожон и пытаются оскорблением вызвать скандал — может быть, хотят, чтобы за ними бежали толпы представителей СМИ, а этого не происходит. Поэтому они делают это только таким путем — низким, дерзким и мерзопакостным", — резюмировала Волочкова.

Напомним, Мария Голубкина оказалась в центре скандала после того, как в одном из прямых эфиров рассказала о своем конфликте с журналисткой. По словам актрисы, представительница СМИ вела себя навязчиво, и Голубкина, которая и так считает любое интервью одолжением с ее стороны, резко оборвала разговор.

"Мне это интервью не надо. В общем, какое-то хамье, и она мне сказала: "тогда я не буду с вами разговаривать". Ну и пошла ты, дура старая", — заявила дочь Андрея Миронова, добавив, что теперь и сама не знает, "кто из нас хамло по-настоящему".

Позже Голубкина не раз объясняла свое поведение нежеланием подстраиваться под ожидания публики и нехваткой времени на то, что ей неинтересно.