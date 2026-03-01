"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина нахамила журналистке и сбежала с интервью

Актриса Мария Голубкина. Фото: КП/Борис Кудрявов

Мария Голубкина, дочь легендарного Андрея Миронова и актрисы Ларисы Голубкиной, в последнее время все чаще общается с поклонниками через прямые эфиры в соцсетях. Вот только с прессой у 52-летней звезды отношения не складываются.

В своем недавнем стриме Мария Андреевна рассказала подписчикам, как грубо обошлась с представительницей СМИ. По словам актрисы, журналистка вела себя навязчиво, и Голубкина решила, что делает ей одолжение уже самим фактом согласия на беседу.

"Потому что мне это интервью не надо. В общем, какое-то хамье, и она (журналистка) мне сказала: "тогда я не буду с вами разговаривать". Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему", — заключила Мария.

Фанаты тут же засыпали актрису вопросами, пытаясь понять, что происходит. Сама Голубкина, кажется, не слишком переживает: она вообще редко стесняется в выражениях.

Душевные раны Голубкиной

Подписчики уверены, что Мария страдает от "хронического одиночества". И сама актриса этого не опровергает. Она призналась, что близких людей вокруг много, но все заняты своими семьями.

"Родственных душ у меня много, только у всех свои дела и семьи. Дети за границей. Времени свободного вагон", — сетует экс-супруга Николая Фоменко.

Именно поэтому, объясняет Голубкина, она так часто выходит в эфиры — чтобы заполнить пустоту хоть каким-то общением.

О мужчинах и подарках

В разговоре с подписчиками Мария затронула и личные темы. Оказалось, что мужчины никогда не дарили ей ни колец, ни серег. На вопрос, не хочет ли она проколоть уши, актриса ответила философски:

"Может уши пора проколоть? Ладно, посоветуюсь с отцом Владимиром. И если прокалывать, то только не в пост".

О счастье и отце

Март для актрисы — месяц тяжелый. В это время родились ее приемный отец Андрей Миронов и мать Лариса Голубкина. К Миронову, напомним, Мария относилась как к родному отцу, хотя биологическим отцом был актер Александр Терешко.

"Отец умер 37 лет назад. И все эти годы мне задают одни и те же вопросы. Я не знаю, что нового я могу рассказать. Ничего нового в его-то жизни не происходит. Что рассказывать? Меня спрашивают: какой он был актер? Да откуда я знаю. Мне было 13 лет, когда он умер. Я относилась к нему не как к актеру, а как к отцу", — говорит Мария.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также