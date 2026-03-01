"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина нахамила журналистке и сбежала с интервью

В своем недавнем стриме Мария Андреевна рассказала подписчикам, как грубо обошлась с представительницей СМИ. По словам актрисы, журналистка вела себя навязчиво, и Голубкина решила, что делает ей одолжение уже самим фактом согласия на беседу.

"Потому что мне это интервью не надо. В общем, какое-то хамье, и она (журналистка) мне сказала: "тогда я не буду с вами разговаривать". Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему", — заключила Мария.

Фанаты тут же засыпали актрису вопросами, пытаясь понять, что происходит. Сама Голубкина, кажется, не слишком переживает: она вообще редко стесняется в выражениях.

Душевные раны Голубкиной

Подписчики уверены, что Мария страдает от "хронического одиночества". И сама актриса этого не опровергает. Она призналась, что близких людей вокруг много, но все заняты своими семьями.

"Родственных душ у меня много, только у всех свои дела и семьи. Дети за границей. Времени свободного вагон", — сетует экс-супруга Николая Фоменко.

Именно поэтому, объясняет Голубкина, она так часто выходит в эфиры — чтобы заполнить пустоту хоть каким-то общением.

О мужчинах и подарках

В разговоре с подписчиками Мария затронула и личные темы. Оказалось, что мужчины никогда не дарили ей ни колец, ни серег. На вопрос, не хочет ли она проколоть уши, актриса ответила философски:

"Может уши пора проколоть? Ладно, посоветуюсь с отцом Владимиром. И если прокалывать, то только не в пост".

О счастье и отце

Март для актрисы — месяц тяжелый. В это время родились ее приемный отец Андрей Миронов и мать Лариса Голубкина. К Миронову, напомним, Мария относилась как к родному отцу, хотя биологическим отцом был актер Александр Терешко.