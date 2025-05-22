Волочкова — о зяте: "Не задавайте вопросов, почему я не знакома с родителями Никиты"

Балерина Анастасия Волочкова дала понять, что ей самой не очень нравится то обстоятельство, что она до сих пор не знакома с родителями своего зятя Никиты.

Более того, звезду триггерит, когда ей задают вопросы на эту, видимо, больную для нее тему.

"Только не задавайте мне вопросов, почему я не знакома с родителями Никиты", — попросила Волочкова журналистов MK.RU перед интервью.

Анастасия Волочкова призналась, что ее довольно часто спрашивают о маме и папе зятя. А ей совершенно неважно, кто родители мужа ее дочери. Главное для Анастасии Волочковой — это счастье ее дочери Ариадны.

Новоиспеченная теща уже успела принять у себя в гостях зятя Никиту и дочку Ариадну. Поездку к ней в гости Анастасия Волочкова называет свадебным путешествием молодоженов.