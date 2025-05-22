Волочкова — о зяте: "Не задавайте вопросов, почему я не знакома с родителями Никиты"
Анастасия Волочкова и сама не понимает, почему до сих пор не представлена родителям зятя. Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press
Волочкова до сих пор не познакомилась с родителями мужа дочери Ариадны
Балерина Анастасия Волочкова дала понять, что ей самой не очень нравится то обстоятельство, что она до сих пор не знакома с родителями своего зятя Никиты.
Более того, звезду триггерит, когда ей задают вопросы на эту, видимо, больную для нее тему.
"Только не задавайте мне вопросов, почему я не знакома с родителями Никиты", — попросила Волочкова журналистов MK.RU перед интервью.
Анастасия Волочкова призналась, что ее довольно часто спрашивают о маме и папе зятя. А ей совершенно неважно, кто родители мужа ее дочери. Главное для Анастасии Волочковой — это счастье ее дочери Ариадны.
Новоиспеченная теща уже успела принять у себя в гостях зятя Никиту и дочку Ариадну. Поездку к ней в гости Анастасия Волочкова называет свадебным путешествием молодоженов.
"Я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом. Этот очаг я создавала для нее.
Это ее комната, ее дом, это то, что мне не придется делить после моего ухода из жизни. Это все будет принадлежать ей, ведь она моя единственная дочь", — добавила Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова (на фото справа), ее мама, дочь Ариадна и ее муж Никита в день свадьбы. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Свадьба дочери Анастасии Волочковой состоялась 26 апреля в Санкт-Петербурге. Перед пышным торжеством, которое для молодоженов устроила Анастасия Волочкова Ариадна и Никита расписались в ЗАГСе и обвенчались в храме.