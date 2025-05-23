Волочкова — о прощании с Григоровичем: "Я плакала у гроба. Мне принесли стакан воды"

Балерина Анастасия Волочкова впервые за много лет сумела пройти в здание Большого театра и даже подняться на его сцену.
Анастасия Волочкова посетила траурную церемонию прощания со своим наставником, балетмейстером Большого театра, ныне покойным Юрием Григоровичем.
Анастасию Волочкову пустили к гробу мэтра, который стоял на сцене Большого театра.
"Слава богу, меня пустили! Я плакала у гроба. Встретила там Валерия Гергиева", — поделилась Анастасия Волочкова, выйдя из Большого театра.
Прощание с Юрием Григоровичем в зале Большого театра. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Анастасия Волочкова рассказала, что в театре ее приняли тепло, обняли. Но балерина назвала подобные жесты актом лицемерия. И призналась, что в зале Большого театра почувствовала себя очень плохо.
"Обняли меня. Бал лицемерия. Если честно, мне стало там плохо. Какой-то добрый человек принес мне стаканчик воды…" — поделилась Анастасия Волочкова.
Уход из жизни Юрия Григоровича она назвала завершением эпохи балета.
"Это все, это завершение эпохи балета, в принципе", — считает Анастасия Волочкова.
Очередь из пришедших проститься с Юрием Григоровичем. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
У Анастасии Волочковой ранее были сомнения, что ее пустят в Большой театр, откуда она была изгнана много лет назад со скандалом. Балетмейстер Юрий Григорович был одним из немногих, кто в те тяжелые времена для Волочковой оказал ей поддержку.
Балерина всю жизнь помнила этот поступок именитого балетмейстера и до последних дней Юрия Григоровича поддерживала с ним связь.
Анастасия Волочкова плакала у двери Большого театра, умоляя пустить ее на прощание с мэтром.