Волочкова — о прощании с Григоровичем: "Я плакала у гроба. Мне принесли стакан воды"

Балерина Анастасия Волочкова впервые за много лет сумела пройти в здание Большого театра и даже подняться на его сцену.

Анастасия Волочкова посетила траурную церемонию прощания со своим наставником, балетмейстером Большого театра, ныне покойным Юрием Григоровичем.

Анастасию Волочкову пустили к гробу мэтра, который стоял на сцене Большого театра.