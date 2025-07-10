Внук Пугачевой Пресняков пожаловался, что его не зовут на ТВ-шоу

Никита Пресняков надеялся появиться на экранах российских телеканалов. Но пока это у него не получается. Наследник звездного семейства оставил комментарий под анонсом популярного шоу. Никита Пресняков не скрыл своего разочарования.

Не позвали

Музыкант Никита Пресняков мечтал бы оказаться в числе участников проекта телеканала 'Пятница!' под названием 'Выживалити. Наследники'. Показ шоу начнется 15 августа. В съемках принимали участие взрослые дети знаменитостей. Никита Пресняков оставил комментарий под анонсом шоу в социальной сети.

"Эх, не позвали на тусовку", — написал Никита Пресняков.

Кто принял участие в шоу

Среди участников проекта — сын Децла, Антоний Толмацкий, старшая дочь Глюкозы, Лидия Чистякова-Ионова, дочь Даны Борисовой, Полина, дочь певицы Славы, Александра Морозова и другие.

Съемки проходили в Таиланде, полуострове Рейли. Он отрезан от суши непроходимыми джунглями и горами.

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, надеялся побороться за главный приз проекта. Но не судьба!

Где сейчас Никита Пресняков

Никита Пресняков уже несколько лет живет в США. Жизнь его в чужой стране складывается не очень. Музыкант зарабатывает, перепевая чужие хиты.

Никита периодически делится в личном блоге деталями своего существования в Америке. Со своей группой он записывает новые песни. Но судя по всему, его творчество не очень востребовано за океаном.

Никита Пресняков терпит убытки. Конечно, участие в популярном телепроекте в России могло бы вернуть интерес поклонников к Никите. Но пока внуку Аллы Борисовны остается об этом только мечтать.