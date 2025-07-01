Внучка Эммануила Виторгана нашла жениха в Израиле

Внучка известного актера Эммануила Виторгана переехала в Израиль и предпочитает не обсуждать свою личную жизнь публично. Во времена проживания в России она находилась в отношениях с Михаилом Шевелевым. А ранее, будучи студенткой, встречалась с актером Глебом Бочковым. Недавние события указывают на развитие романа между Полиной и молодым человеком из Израиля.

В области кино Полина достигла определенных успехов. Получив образование в ГИТИСе, она быстро нашла применение своим талантам. Дочь Максима Виторгана сыграла небольшие роли в сериалах, таких как "Дневник доктора Зайцевой" и "Майские ленты".

В Израиль Полина перебралась еще три года назад. Несмотря на попытки построить карьеру в театре и кинематографе, ей не удалось привлечь внимание иностранных режиссеров и продюсеров. И надежды девушки на международную известность остались нереализованными. Полина продолжила искать возможности для развития своей творческой деятельности на новой родине.

Переезд в Израиль привел Полину Виторган к ряду изменений в профессиональной сфере. Начав с должности помощника бухгалтера, девушка постепенно освоила различные виды работ. Она поливала цветы в офисах за деньги, выгуливала собак. Сегодня внучка Эммануила Гедеоновича работает бариста в маленьком кафе, искренне радуясь этому занятию и стабильному доходу. Девушка варит кофе и стоит за кассой, пишет kp.ru.

Немаловажную поддержку ей оказывает дедушку. Эммануил Виторган через знакомых регулярно перечисляет необходимые средства. Постепенно налаживаются и личные дела молодой актрисы. Ее свободное владение языком помогает легко интегрироваться в общество. Она успела завязать романтические отношения с местным жителем — израильтянином.

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