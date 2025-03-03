Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за проблем с сердцем

Эммануил Виторган, известный российский актер театра и кино, был вынужден обратиться за медицинской помощью прямо во время работы в своем культурном центре на Остоженке. 85-летнему артисту стало плохо, и он пожаловался на острую боль в области сердца.

По предварительным данным, состояние актера стабилизировалось после того, как ему была оказана первая помощь. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая оказала необходимую медицинскую поддержку народному артисту.

Эммануил Гедеонович Виторган, чей творческий путь насчитывает множество ярких ролей в театре и кино, продолжает активную творческую деятельность несмотря на почтенный возраст. В последние годы он занимается развитием собственного культурного центра, где проводятся различные творческие мероприятия и встречи с поклонниками.

Плюс ко всему, Эммануил Виторган является отцом двух маленьких девочек, Этель и Кларочки, одной из которых на днях исполнилось семь лет, а второй летом будет шесть.

Близкие и поклонники творчества Эммануила Виторгана выражают надежду на скорейшее восстановление актера и возвращение его к привычной творческой деятельности.

Редакция следит за развитием событий и сообщит о состоянии здоровья актера по мере поступления новых данных.