Вместо ключей — билет в ОАЭ: куда сбежала Долина, оставив приставов в недоумении

Шикарная квартира, огромная сумма денег и ключи, которые никто не торопится передавать... Певица Лариса Долина и покупательница Полина Лурье уже давно не могут завершить сделку, а судебные разбирательства тянутся, словно сериал.

Отдых вместо переезда

По плану, в первых числах января 2026 года Долина должна была окончательно освободить жилье. Но вместо личной встречи она направила к новоиспеченной хозяйке своего человека.

Полина Лурье и ее адвокат отказались принимать объект, так как у представителя не оказалось нужных документов для официальной передачи. А сама артистка в этот момент была за границей. По данным СМИ, она отдыхала с семьей в роскошном отеле Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Деньги, которые исчезли

Корни этого конфликта уходят в лето 2024 года. Тогда Лариса Долина стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Она продала квартиру и перевела вырученные 112 миллионов рублей мошенникам, будучи уверенной, что помогает их задержанию.

Позже певица обратилась в суд, чтобы вернуть себе собственность, так как сделка была совершена под давлением обмана.

Судебные решения и их отмена

Сначала суды нескольких инстанций встали на сторону Долиной. Это решение оставляло покупательницу и без денег, и без жилья. После волны критики в обществе певица пообещала вернуть Полине Лурье средства, но та ответила отказом, настаивая на своей законной покупке.

Однако в декабре Верховный суд кардинально изменил ситуацию. Он отменил все предыдущие постановления и отправил дело на пересмотр. Также суд постановил, что артистка обязана покинуть проданную квартиру. Столичный суд позднее подтвердил это решение о выселении. Долина просила у покупательницы больше времени на сборы, но не получила согласия.

Главный предмет спора

Так и вышло, что ключи от апартаментов стали центральным символом этой запутанной истории. Пока Лариса Долина наслаждается отдыхом, Полина Лурье ждет, когда сможет наконец войти в свою законную квартиру. Тут уж даже судебные приставы в недоумении…