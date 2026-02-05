Владимир Березин — о Светлане Жильцовой: "Она всегда была образцом"
Владимир Березин. Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Владимир Березин поделился воспоминаниями о покойной Светлане Жильцовой.
В мире телевидения, где царят жесткие правила игры и непростые взаимоотношения, встречаются личности, которые умудряются сохранить достоинство и выстроить гармоничные отношения с коллегами. Одним из таких ярких примеров, по словам известного телеведущего Березина, была ныне покойная Светлана Жильцова.
Образцовая манера общения
Вспоминая о Жильцовой, Березин подчеркнул, что она всегда была образцом общения с коллегами.
"Что касается отношений с коллегами, то она всегда была образцом. На телевидении Светлана Алексеевна со всеми общалась удивительно ровно. Она была со всеми доброжелательна, но никогда не нарушала границы личного пространства. И никогда не позволяла панибратства", — цитирует Березина MK.RU.
Эти слова рисуют портрет человека, который сумел найти тонкую грань между открытостью и профессиональной дистанцией. В среде, где эмоции часто берут верх, а личные симпатии и антипатии влияют на рабочие процессы, такое поведение — большая редкость и показатель высокого уровня самоконтроля.
Отсутствие открытых конфликтов
Мир телевидения, как отметил Березин, сложен и неоднозначен. Однако, несмотря на это, у Жильцовой, по его словам, если и были враги, то исключительно скрытые. Этот факт, по мнению Березина, говорит о высоком профессионализме Светланы Алексеевны, ее умении выстраивать конструктивные отношения и способности избегать ненужных конфликтов.
"У таких людей, как Светлана Алексеевна, врагов не бывает. А если и был какой‑то скрытый враг, то это только подтверждает ее недосягаемую высоту", — добавил Березин.
Особенно примечательно замечание Березина о том, что Светлане Алексеевне, по всей видимости, даже не завидовали. Это редкий комплимент, ведь зависть — частый спутник успеха в медийной сфере.
Александр Масляков и Светлана Жильцова. Фото: кадр эфира
Воспоминания о совместной работе
Березин делится личными воспоминаниями о времени, когда Светлана Алексеевна работала в его отделе.
"Ею все восхищались. Ее таланту, ее умению правильно держаться в любой ситуации", — заключил телеведущий.
Эти слова не просто дань уважения коллеге — они подтверждают, что профессионализм Жильцовой был очевиден для всех, кто с ней работал. Ее способность сохранять спокойствие и достоинство в любых обстоятельствах вызывала искреннее восхищение у окружающих.
Портрет, нарисованный Березиным, представляет Светлану Алексеевну Жильцову как эталон профессионала и человека. Ее умение выстраивать ровные отношения с коллегами, сохранять личные границы, избегать конфликтов, вызывать восхищение, а не зависть, делает ее примером для подражания в мире телевидения.
Ранее Владимир Березин рассказывал, почему Светлана Жильцова в последние годы отказывалась появляться на ТВ. Светланы Жильцовой не стало 3 февраля. Легендарной телеведущей было 89 лет. Она скончалась после продолжительной болезни. Прощание со Светланой Жильцовой состоится, предварительно, 6 февраля.
