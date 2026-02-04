"За большие деньги": Березин объяснил, почему Жильцова в последние годы не появлялась на ТВ
Владимир Березин. Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Владимир Березин рассказал, что ныне покойная Светлана Жильцова выбрала счастье вне экрана.
В мире телевидения немало ярких имен, но немногие из них сохраняют непререкаемый авторитет даже после многолетнего отсутствия на экране. Одним из таких исключений стала Светлана Алексеевна Жильцова — легендарная ведущая, чье решение уйти из эфира до сих пор вызывает уважение у коллег. О мотивах ее поступка рассказал Владимир Александрович Березин, некогда руководивший отделом, где работала Светлана Жильцова.
Принцип, достойный уважения
По словам Березина, ключ к пониманию позиции Жильцовой кроется в ее жизненном кредо.
"Она мне как‑то объяснила принцип своей жизни. Это симбиоз того, что должно давать право человеку на экране быть уважаемым коллегами и зрителями уже после того, как больше 25 лет на экране отсутствуешь", — цитирует Владимира Березина MK.RU.
В этих словах — не просто декларация независимости, а целая философия. Светлана Жильцова осознанно выстраивала карьеру так, чтобы ее профессиональная репутация не зависела от постоянной медийной активности. Ее авторитет был настолько прочен, что даже десятилетия вне кадра не смогли его подорвать.
Выбор в пользу жизни
Для Березина Жильцова стала не просто коллегой, но и примером для подражания. Решающий разговор между ними стал откровением. Перед уходом Жильцова сформулировала то, что давно зрело в ее сознании.
"Я большую часть жизни была занята профессией очень плотно, а не сумела прочувствовать того, что в жизни важнее профессии. Нужно время, чтобы побыть просто счастливым человеком", — процитировал Березин Жильцову.
Эти слова раскрывают редкую для медийной среды мудрость: осознание, что карьера — не единственный источник смысла. Жильцова предпочла не цепляться за славу, а уделить время тому, что считала по‑настоящему важным.
Александр Масляков и Светлана Жильцова. Фото: кадр эфира
Твердость принципа
Даже после ухода с телевидения Светлану Жильцову не раз пытались вернуть на экран. По свидетельству Березина, приглашения сыпались одно за другим, причем нередко с весьма щедрыми финансовыми условиями. Но ее ответ оставался неизменным.
"Даже за большие деньги отказывалась, — вспоминает Березин. — "Нет‑нет, спасибо не надо", — отвечала она и продолжала: "Если я вам нужна, возьмите запись, где я веду с Масляковым КВН в самом начале карьеры". Вот такая она была".
В этой фразе — вся суть ее позиции. Она не торговалась, не искала компромиссов. Ее принцип был прост: если ты больше не живешь профессией, не стоит появляться на экране ради галочки. Лучше оставить зрителям память о себе в лучших проявлениях, чем пытаться воскресить былой образ.
Наследие, которое не стареет
История Светланы Жильцовой — редкий пример того, как можно уйти на пике, сохранив достоинство и уважение. Ее выбор кажется особенно актуальным в эпоху, когда многие готовы на все ради возвращения в эфир. Она доказала: настоящий профессионализм не требует постоянного подтверждения. Достаточно однажды заслужить доверие зрителей — и оно останется с тобой навсегда, даже если ты решишь покинуть сцену.
Светланы Жильцовой не стало 3 февраля. Легендарной телеведущей было 89 лет. Она скончалась после продолжительной болезни. Прощание со Светланой Жильцовой состоится, предварительно, 6 февраля.
Как вы считаете, позиция Светланы Жильцовой вызывает уважение? Ответьте в комментариях.