"За большие деньги": Березин объяснил, почему Жильцова в последние годы не появлялась на ТВ

В мире телевидения немало ярких имен, но немногие из них сохраняют непререкаемый авторитет даже после многолетнего отсутствия на экране. Одним из таких исключений стала Светлана Алексеевна Жильцова — легендарная ведущая, чье решение уйти из эфира до сих пор вызывает уважение у коллег. О мотивах ее поступка рассказал Владимир Александрович Березин, некогда руководивший отделом, где работала Светлана Жильцова.

Принцип, достойный уважения

По словам Березина, ключ к пониманию позиции Жильцовой кроется в ее жизненном кредо.

"Она мне как‑то объяснила принцип своей жизни. Это симбиоз того, что должно давать право человеку на экране быть уважаемым коллегами и зрителями уже после того, как больше 25 лет на экране отсутствуешь", — цитирует Владимира Березина MK.RU.

В этих словах — не просто декларация независимости, а целая философия. Светлана Жильцова осознанно выстраивала карьеру так, чтобы ее профессиональная репутация не зависела от постоянной медийной активности. Ее авторитет был настолько прочен, что даже десятилетия вне кадра не смогли его подорвать.

Выбор в пользу жизни

Для Березина Жильцова стала не просто коллегой, но и примером для подражания. Решающий разговор между ними стал откровением. Перед уходом Жильцова сформулировала то, что давно зрело в ее сознании.

"Я большую часть жизни была занята профессией очень плотно, а не сумела прочувствовать того, что в жизни важнее профессии. Нужно время, чтобы побыть просто счастливым человеком", — процитировал Березин Жильцову.

Эти слова раскрывают редкую для медийной среды мудрость: осознание, что карьера — не единственный источник смысла. Жильцова предпочла не цепляться за славу, а уделить время тому, что считала по‑настоящему важным.