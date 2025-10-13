Виктория Боня о 13-летней дочери: "За две недели Анджелина заработала около 500 тысяч рублей"

Анджелину Боня родила в незарегистрированном браке с Алексом Смерфитом, чей отец является ирландским миллиардером. Девочка, не стремящаяся к популярности, уже смогла получить первый самостоятельный заработок.

"Анджелина выросла, она уже девочка-подросток. У нее есть свое мнение. Она очень честная, правдивая. И я ей позволяю такой быть. Мне не нужно, чтобы она была, как я хочу. И вот это все сформировало абсолютно другое восприятие меня", — рассказала Косенко Виктория.

Летом этого года Боня вместе с дочерью совершила поездку в Москву. Они побывали на нескольких светских событиях. Кроме того, Анджелина приняла участие в съемках рекламных роликов.

"Мы приезжали в Москву, и Анджелина снялась в двух рекламах. Она заработала собственные деньги. Она заработала около 6 тысяч долларов (около 500 тысяч рублей). Ей 13 лет… Я ей говорю: "Дочь, я хочу, чтобы ты научилась и знала, что ты в этой жизни можешь зарабатывать эти деньги сама", — поделилась Боня.

Несмотря на юный возраст, Анджелина Смерфит уже обладает статусом состоятельной наследницы. Девочка является единственной преемницей крупного капитала, принадлежащего семье ее отца. Как известно, романтические отношения между Викторией и Алексом продолжались на протяжении семи лет, однако пара так и не зарегистрировала брак официально. Несмотря на это, Смерфит официально признал Анджелину Летицию своей дочерью и правопреемницей. Решение о расставании исходило непосредственно от Бони.