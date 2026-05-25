Виктория Боня: «Меня 20 лет называют эскортницей»

Модель, телеведущая Виктория Боня. Фото: КП/Евгения Гусева

Блогер и телеведущая Виктория Боня, которая сейчас находится в центре внимания после участия в громком конфликте, вновь вернулась к теме многолетней травли. В своем микроблоге она заявила, что обвинения в ее адрес никогда не имели под собой реальных оснований.

По словам Бони, уже два десятилетия ее имя сопровождается оскорбительными ярлыками. При этом за все эти годы, утверждает она, никто из недоброжелателей так и не смог предоставить никаких доказательств.

«Вся репутация, которая была вокруг меня выстроена, никогда не имела доказательной базы. Меня 20 лет называют эскортницей. И 20 лет нет ни одного человека, который бы это подтвердил. Это обвинения впустую», — заявила Боня в интервью Надежде Стрелец.

Она уверена, что информационная атака была спланирована:

«Репутация была намеренно испорчена некоторыми людьми. Мое имя просто нужно было растоптать, раздавить».

Все снова заговорили о Боне на фоне ее активных попыток сменить образ светской львицы на статус общественного деятеля и правозащитника. Ранее она записала обращение к президенту Владимиру Путину, подняв острые социальные темы, а также примирилась с журналистом Владимиром Соловьевым после обмена оскорблениями.

Виктория Боня получила широкую известность после участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2» в середине 2000-х годов, а позже переехала в Монако, где сосредоточилась на воспитании дочери и ведении блога о роскошной жизни.

Слухи об эскорте сопровождают ее на протяжении всей карьеры, однако сама Боня всегда категорически отрицала подобные обвинения, называя их «завистью и грязью».

Ранее, в апреле 2026 года, Боня рассказывала, что травля в Интернете довела ее до нервного срыва и госпитализации. По ее словам, после примирения с Соловьевым хейта стало меньше, но он не исчез полностью.

