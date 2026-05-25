Виктория Боня: «Меня 20 лет называют эскортницей»

По словам Бони, уже два десятилетия ее имя сопровождается оскорбительными ярлыками. При этом за все эти годы, утверждает она, никто из недоброжелателей так и не смог предоставить никаких доказательств.

«Вся репутация, которая была вокруг меня выстроена, никогда не имела доказательной базы. Меня 20 лет называют эскортницей. И 20 лет нет ни одного человека, который бы это подтвердил. Это обвинения впустую», — заявила Боня в интервью Надежде Стрелец.

Она уверена, что информационная атака была спланирована:

«Репутация была намеренно испорчена некоторыми людьми. Мое имя просто нужно было растоптать, раздавить».

Все снова заговорили о Боне на фоне ее активных попыток сменить образ светской львицы на статус общественного деятеля и правозащитника. Ранее она записала обращение к президенту Владимиру Путину, подняв острые социальные темы, а также примирилась с журналистом Владимиром Соловьевым после обмена оскорблениями.

Виктория Боня получила широкую известность после участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2» в середине 2000-х годов, а позже переехала в Монако, где сосредоточилась на воспитании дочери и ведении блога о роскошной жизни.

Слухи об эскорте сопровождают ее на протяжении всей карьеры, однако сама Боня всегда категорически отрицала подобные обвинения, называя их «завистью и грязью».

Ранее, в апреле 2026 года, Боня рассказывала, что травля в Интернете довела ее до нервного срыва и госпитализации. По ее словам, после примирения с Соловьевым хейта стало меньше, но он не исчез полностью.