Виктор Логинов развелся с четвертой женой, обвинившей его в побоях

Инициатором развода выступила сама 28-летняя Мария. По ее словам, причиной расставания стали пьянство и рукоприкладство со стороны актера. Виктор Логинов никак не комментирует произошедшее, а его представители, судя по всему, также не дают развернутых пояснений.

Известно, что между супругами был заключен брачный договор, который Мария подписала сразу после свадьбы.

«После свадьбы мною был подписан брачный контракт при покупке имущества», — сообщила девушка.

Речь идет о двухкомнатной квартире в центре Москвы, которую актер приобрел во время брака. По оценкам экспертов, сейчас ее стоимость составляет около 24 миллионов рублей.

Однако, по слухам, в эти апартаменты уже заселилась новая возлюбленная Виктора Логинова. Ею якобы стала 24-летняя Анастасия из Ульяновска. Именно переписку с ней, по словам Марии, она обнаружила у мужа, когда они еще находились в браке.

Виктор Логинов и Мария Гуськова поженились в 2020 году. На тот момент невесте был всего 21 год. Это был четвертый официальный брак для актера. От разных союзов у него осталось четверо детей: дочь Анна и сыновья Дмитрий, Александр и Иван.

Сейчас артист проживает на два города — Москву и Санкт-Петербург, совмещая работу над новыми проектами.