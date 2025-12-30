Виктор Логинов резко отреагировал на слова жены о разводе: намекнул на психологическое состояние

Недавно стало известно, что актер Виктор Логинов и его жена Мария Гуськова намерены развестись. Мария публично обвинила артиста в рукоприкладстве и неверности.

Почему Мария Гуськова решила развестись с Виктором Логиновым

В своем эмоциональном видеообращении Гуськова заявила, что долгое время мирилась с недостойным поведением мужа. Она сообщила о решении расторгнуть брак и уже подала соответствующее заявление в суд.

Причиной ее решения стал адюльтер супруга. Она нашла его фривольную переписку с другой женщиной.

По словам Марии, Логинов не соглашается на развод, продолжая при этом изменять ей. Женщина надеется, что ей удастся избежать затяжных судебных процессов и актер пойдет на мировое соглашение.

Также среди претензий фигурирует ограничение профессиональной деятельности Гуськовой. Она утверждает, что муж препятствовал ее участию в кастингах и публичных мероприятиях, а также длительное время манипулировал угрозой развода.

По словам Марии, на фоне стресса сейчас она весит 38 килограммов. Актриса уже съехала от мужа.

Что жене ответил Логинов

Сначала артист хранил молчание по этому вопросу, однако затем эмоции взяли верх. Виктор сделал неожиданное заявление, сообщив, что, по его мнению, Гуськова страдает от психических проблем и нуждается в медицинской помощи.

"Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно", — поделился с RTVI Виктор.

Другие браки Логинова

Напомним, Мария Гуськова стала четвертой женой артиста. Первый брак Логинова состоялся в 1994-м с Натальей, и в том же году у пары родилась дочь Анна.

Второй супругой Виктора стала Снежанна Морозова, от которой у него есть сын Дмитрий, сейчас ему 23 года. Третий раз он женился на Ольге, которая растит двоих сыновей от артиста — 19-летнего Александра и 14-летнего Ивана.

А что думаете об этой ситуации вы? Делитесь в комментариях!