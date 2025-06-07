Вера Брежнева показала располневшую фигуру

На днях экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась в своем микроблоге свежими кадрами. Звезда сняла видеоролик, на котором она танцевала во время тренировки.

Вера Брежнева облачилась в черный комбинезон. Облегающий наряд показал располневшую фигуру поп-дивы. И если знаменитость хотела похвастаться результатами своего похудения. Но вышло ровно наоборот. 43-летняя артистка заметно набрала в весе.

Брежнева и сама не скрывала, что почти год заедала стресс. Тяжелым испытанием стал для Веры и ее развод с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Певица долгое время восстанавливались после "беспорядочного питания", пишет kp.ru.