Брежнева после развода с Меладзе согласилась петь на русском за 6 млн рублей

Вера Брежнева, бывшая участница группы «ВИА Гра», значительно снизила стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях за рубежом. После развода с музыкальным продюсером Константином Меладзе она стала чаще принимать предложения о выступлении на частных вечеринках за пределами России. Теперь Брежнева готова выступать даже между концертами своего основного тура и рассматривает любые страны, но Россию исключает. Кроме того, она уменьшила свой гонорар с 75 до 60 тысяч евро. То есть если раньше поп-дива хотела получать 8 млн рублей, то сейчас согласна на «скромные» 6 млн рублей.

Кроме того, артистка охотно исполняет свои русские хиты для русскоязычной аудитории. Во время 40–50-минутного выступления она приветствует зрителей на русском и исполняет известные композиции «ВИА Гры». Так, Вера Брежнева в своем микроблоге писала о том, что всю жизнь говорила и пела на русском и многие ее поклонники в Молдове и Казахстане, а также в других странах понимают русский.

Для путешествий Брежнева окружает себя командой из 12 человек. Она сама и ее ассистент путешествуют бизнес-классом, тогда как остальная часть команды — экономклассом. Для передвижения они используют микроавтобусы класса люкс, причем строго запрещено использование парфюмерии и любых сильных запахов. На проживание артистка выбирает номера люкс для себя, номер сингл — для помощников, а остальным членам команды предоставляются стандартные номера. Важными условиями являются наличие штор блэкаут, спа-салона и спортивного зала. В гримерной у певицы всегда есть продукты здорового питания: цикорий, орехи, сухофрукты, хлебцы, фрукты и ягоды.

Кроме музыкальной деятельности, после развода Вера Брежнева пыталась зарабатывать проведением тренингов по обретению счастья для женщин. Однако этот проект оказался неудачным, и она прекратила заниматься им.