Ведущий «Вести недели» Дмитрий Киселев: «Концерта Канье Уэста не будет»

Публикация Дмитрия Киселева содержит однозначное утверждение без указания причин отмены. При этом ранее организаторы и партнеры тура уверяли, что шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября остаются в силе.

Заявление Киселева прозвучало на фоне запутанной истории вокруг выступлений рэпера. Изначально концерты анонсировало агентство Say Agency, и билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей были раскуплены в первые часы.

Однако 24 августа «Газпром Арена» заявила, что не подписывала договор аренды и шоу на площадке состояться не могут.

Позже афиши концертов пропали с официального сайта тура, но затем снова появились на сайтах организатора и американского партнера Access Opera.

Источник в Access Opera подтверждал даты 10 и 11 октября, а глава Say Agency Анна Субчева связывала исчезновение анонсов с «реакцией на хаос».

На фоне неопределенности с концертами покупатели билетов начали подавать иски к организаторам. Всего зарегистрировано шесть исков на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей — в Москве, Петербурге и Воронеже. Истцы требуют вернуть деньги за билеты и компенсацию морального вреда.