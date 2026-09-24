Концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится

Представители американского агентства Access Opera, которое выступает партнером концертного тура артиста, заявили, что шоу на «Газпром Арене» пройдут по ранее намеченному графику — 10 и 11 октября 2026 года.

Косвенным подтверждением того, что концерты не отменены, стало возвращение афиш на сайт российского организатора Say Agency. Ранее информация о выступлениях исчезала с ресурсов, что породило волну слухов о срыве тура.

Глава агентства Анна Субчева тогда объясняла это реакцией на «хаос» вокруг предстоящих выступлений в России.

Интерес публики к первому полноценному концерту Канье Уэста в России оказался колоссальным. Билеты поступили в продажу 17 августа, и только за первые сутки было реализовано около 81 тысячи штук.

Цены варьировались от 9 тысяч рублей за места на дальних трибунах до 160 тысяч рублей за VIP-ложи. Проход на танцпол обходился в 25 тысяч рублей, а самые дешевые билеты разобрали всего за час.

История с российскими концертами Канье Уэста оказалась на редкость запутанной. 24 августа «Газпром Арена» неожиданно заявила, что не подписывала договор аренды с организаторами, а значит, шоу на ее территории «состояться не могут».

Это заявление вызвало панику среди фанатов, уже купивших билеты, и породило волну требований о возврате денег.