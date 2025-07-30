Вдова Шатунова — о том, как муж оберегал ее маму: ловил для тещи рыбу и обожал ее пирожки

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Юрий Шатунов вырос без мамы. Поэтому он быстро привязался к своей теще. Она стала для него близким человеком.

На днях стало известно о том, что умерла мама вдовы Юрия Шатунова. Жена музыканта не скрывает: для их семьи это большая потеря. Светлана всегда радовалась тому, как Юра относился к теще. Певец стал для нее заботливым сыном. Он был готов променять любой отдых на курорте, если появлялась возможность погостить у мамы Светланы.

Женщина тоже любила Шатунова, считала его сыном. Юры не стало три года назад, ему было всего 48 лет. А теперь скончалась и теща артиста. Светлана уверена, что муж уже встретился с ее мамой на небесах. И теперь они вместе будут оберегать свою семью.

От Шатунова у Светланы есть двое детей — сын Дэннис и дочка Эстелла. Они росли в Германии. Там же долгие годы жил и Юра. Но поклонники были у певца именно в России. Поэтому он часто приезжал на родину с гастролями.

"Ты возилась с внуками, он (Юра) помогал в саду, ловил рыбу и снова влюблялся в твои пирожки, в твой дом, в твой маленький рай. А по вечерам вы сидели у камина, болтали без умолку и смеялись до слез. Как будто вы — одна душа, просто в двух телах", — вспоминает Светлана то, какими дружными были Юрий и ее мама.

Юрий Шатунов с тещей. Фото: соцсети Светланы Шатуновой

На днях стало известно о том, что умерла мама вдовы Юрия Шатунова. Жена музыканта не скрывает: для их семьи это большая потеря. Светлана всегда радовалась тому, как Юра относился к теще. Певец стал для нее заботливым сыном. Он был готов променять любой отдых на курорте, если появлялась возможность погостить у мамы Светланы.

Женщина тоже любила Шатунова, считала его сыном. Юры не стало три года назад, ему было всего 48 лет. А теперь скончалась и теща артиста. Светлана уверена, что муж уже встретился с ее мамой на небесах. И теперь они вместе будут оберегать свою семью.

От Шатунова у Светланы есть двое детей — сын Дэннис и дочка Эстелла. Они росли в Германии. Там же долгие годы жил и Юра. Но поклонники были у певца именно в России. Поэтому он часто приезжал на родину с гастролями.

"Ты возилась с внуками, он (Юра) помогал в саду, ловил рыбу и снова влюблялся в твои пирожки, в твой дом, в твой маленький рай. А по вечерам вы сидели у камина, болтали без умолку и смеялись до слез. Как будто вы — одна душа, просто в двух телах", — вспоминает Светлана то, какими дружными были Юрий и ее мама.

Светлана призналась, что перед отъездом Юрий всегда прятал деньги в наволочку, поскольку знал, что иначе теща их не возьмет. Шатунов хотел, чтобы мама его любимой женщины жила в достатке и ни в чем не нуждалась.

Ранее мы также писали, что Разин требует деньги со звезд, исполнивших песни Шатунова на ТВ в новогоднюю ночь: "По 85 тысяч долларов с каждого".

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