Вдова Шатунова — о том, как муж оберегал ее маму: ловил для тещи рыбу и обожал ее пирожки

На днях стало известно о том, что умерла мама вдовы Юрия Шатунова. Жена музыканта не скрывает: для их семьи это большая потеря. Светлана всегда радовалась тому, как Юра относился к теще. Певец стал для нее заботливым сыном. Он был готов променять любой отдых на курорте, если появлялась возможность погостить у мамы Светланы.
Женщина тоже любила Шатунова, считала его сыном. Юры не стало три года назад, ему было всего 48 лет. А теперь скончалась и теща артиста. Светлана уверена, что муж уже встретился с ее мамой на небесах. И теперь они вместе будут оберегать свою семью.
От Шатунова у Светланы есть двое детей — сын Дэннис и дочка Эстелла. Они росли в Германии. Там же долгие годы жил и Юра. Но поклонники были у певца именно в России. Поэтому он часто приезжал на родину с гастролями.
"Ты возилась с внуками, он (Юра) помогал в саду, ловил рыбу и снова влюблялся в твои пирожки, в твой дом, в твой маленький рай. А по вечерам вы сидели у камина, болтали без умолку и смеялись до слез. Как будто вы — одна душа, просто в двух телах", — вспоминает Светлана то, какими дружными были Юрий и ее мама.
Юрий Шатунов с тещей. Фото: соцсети Светланы Шатуновой
На днях стало известно о том, что умерла мама вдовы Юрия Шатунова. Жена музыканта не скрывает: для их семьи это большая потеря. Светлана всегда радовалась тому, как Юра относился к теще. Певец стал для нее заботливым сыном. Он был готов променять любой отдых на курорте, если появлялась возможность погостить у мамы Светланы.
Женщина тоже любила Шатунова, считала его сыном. Юры не стало три года назад, ему было всего 48 лет. А теперь скончалась и теща артиста. Светлана уверена, что муж уже встретился с ее мамой на небесах. И теперь они вместе будут оберегать свою семью.
От Шатунова у Светланы есть двое детей — сын Дэннис и дочка Эстелла. Они росли в Германии. Там же долгие годы жил и Юра. Но поклонники были у певца именно в России. Поэтому он часто приезжал на родину с гастролями.
"Ты возилась с внуками, он (Юра) помогал в саду, ловил рыбу и снова влюблялся в твои пирожки, в твой дом, в твой маленький рай. А по вечерам вы сидели у камина, болтали без умолку и смеялись до слез. Как будто вы — одна душа, просто в двух телах", — вспоминает Светлана то, какими дружными были Юрий и ее мама.
Светлана призналась, что перед отъездом Юрий всегда прятал деньги в наволочку, поскольку знал, что иначе теща их не возьмет. Шатунов хотел, чтобы мама его любимой женщины жила в достатке и ни в чем не нуждалась.
Ранее мы также писали, что Разин требует деньги со звезд, исполнивших песни Шатунова на ТВ в новогоднюю ночь: "По 85 тысяч долларов с каждого".
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