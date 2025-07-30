Вдова Шатунова — о том, как муж оберегал ее маму: ловил для тещи рыбу и обожал ее пирожки

На днях стало известно о том, что умерла мама вдовы Юрия Шатунова. Жена музыканта не скрывает: для их семьи это большая потеря. Светлана всегда радовалась тому, как Юра относился к теще. Певец стал для нее заботливым сыном. Он был готов променять любой отдых на курорте, если появлялась возможность погостить у мамы Светланы.

Женщина тоже любила Шатунова, считала его сыном. Юры не стало три года назад, ему было всего 48 лет. А теперь скончалась и теща артиста. Светлана уверена, что муж уже встретился с ее мамой на небесах. И теперь они вместе будут оберегать свою семью.

От Шатунова у Светланы есть двое детей — сын Дэннис и дочка Эстелла. Они росли в Германии. Там же долгие годы жил и Юра. Но поклонники были у певца именно в России. Поэтому он часто приезжал на родину с гастролями.