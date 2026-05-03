Вдова Паши Техника: «Вся моя жизнь прошла в зависимостях»

Вдова рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук) неоднократно страдала от выходок экс-мужа, вызванных его наркотической зависимостью. При этом женщина признает, что и сама в прошлом имела подобный опыт.

Она рассказывала, что обращалась к психиатру с ощущением нехватки эмоций, на что врач дал ей очень ценную консультацию. И благодаря этому разговору молодая женщина смогла посмотреть на себя со стороны.

Ева Карицкая о разговоре с психиатром: «Он сказал: «Ты просто не привыкла к нормальной трезвой жизни»

«Он сказал: «Ты просто не привыкла к нормальной трезвой жизни». Потому что вся моя жизнь прошла тупо в каких-то ярких событиях, в зависимости, алкоголе», - пояснила Карицкая.

Сейчас Ева, по собственным словам, адаптируется к спокойному существованию, но признает, что продолжает создавать «качели» для себя и других. Хотя надеется, что это скоро закончится.

Вспоминая Пашу Техника

Напомним, рэпер Паша Техник ушел из жизни 4 апреля прошлого года в Таиланде. Причиной его смерти стало отравление запрещенными препаратами. На несколько дней музыкант впал в кому, из которой так и не смог выбраться.

Прощание с Пашей Техником состоялось 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове. Проводить его в последний путь пришло огромное количество людей, преимущественно молодежи. Желающих попрощаться с музыкантом было так много, что полиции приходилось чуть ли не разгонять зевак на оживленной дороге.

А как помните Пашу Техника? Пишите в комментариях!