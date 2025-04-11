Жену Паши Техника на панихиде обступили журналисты: «Дорогу дайте!»

Павел Ивлев, известный как рэпер Паша Техник, почувствовал себя плохо на вечеринке в Таиланде 24 марта. Его последняя возлюбленная, 28-летняя Кристина Лекси, призналась, что музыкант употребил запрещенные вещества. Лишь спустя три дня, когда состояние Ивлева значительно ухудшилось, его доставили в больницу.

Получив известие о случившемся, директор рэпера принял решение отправиться в Таиланд. В начале апреля Яровный прибыл на Пхукет и немедленно направился в клинику, где находился в коме 40-летний артист. Однако усилия медиков оказались тщетными — Паша Техник скончался 5 апреля.

Менеджер Марк Яровный сыграл ключевую роль в организации транспортировки тела рэпера из Таиланда в Россию. Марк лично забрал цинковый гроб с телом артиста из больницы и погрузил его на самолет. Он также поделился своими предчувствиями, дав понять, что заранее думал о том, что увидит Пашу в последний раз — так и произошло.

Самолет с телом Ивлева приземлился в московском аэропорту утром 9 апреля. Гроб был доставлен в морг.