Жену Паши Техника на панихиде обступили журналисты: «Дорогу дайте!»

Павел Ивлев, известный как рэпер Паша Техник, почувствовал себя плохо на вечеринке в Таиланде 24 марта. Его последняя возлюбленная, 28-летняя Кристина Лекси, призналась, что музыкант употребил запрещенные вещества. Лишь спустя три дня, когда состояние Ивлева значительно ухудшилось, его доставили в больницу.
Получив известие о случившемся, директор рэпера принял решение отправиться в Таиланд. В начале апреля Яровный прибыл на Пхукет и немедленно направился в клинику, где находился в коме 40-летний артист. Однако усилия медиков оказались тщетными — Паша Техник скончался 5 апреля.
Менеджер Марк Яровный сыграл ключевую роль в организации транспортировки тела рэпера из Таиланда в Россию. Марк лично забрал цинковый гроб с телом артиста из больницы и погрузил его на самолет. Он также поделился своими предчувствиями, дав понять, что заранее думал о том, что увидит Пашу в последний раз — так и произошло.
Самолет с телом Ивлева приземлился в московском аэропорту утром 9 апреля. Гроб был доставлен в морг.
На гражданской панихиде по Паше Технику много поклонников молодого поколения. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
А в пятницу, 11 апреля, в Москве прошла гражданская панихида, где поклонники смогли проститься с Пашей Техником. На церемонии была и его жена Ева Карицкая. На похоронах она появилась одна, без маленького сына, который не захотел участвовать в траурном мероприятии. Заплаканная Ева в черном платке, прятала глаза под темными очками, неся букет роз. Она едва сумела пройти сквозь толпу зевак, опустив голову. Пройти ей помогли организаторы похорон, мужчины, словно охранники растолкали народ.
«Дорогу дайте!» - указывали они, помогая Еве Карицкой добраться до места.
Как оказалось, место на кладбище другу купил Лука Затравкин — сын Никаса Сафронова.