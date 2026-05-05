Вдова Левкина — о не по годам мудрой дочери: «Папа в ней говорит»

По словам женщины, девочка, которой сейчас 13 лет, проявляет не свойственную подросткам рассудительность и чуткость. Маруся поделилась этим на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал», где они появились вместе.
Мать признается: дочь часто поддерживает ее именно в те моменты, когда сама могла бы капризничать из-за переходного возраста.
«Она меня очень любит и в минуты, когда ей этот пубертат хочется включить, она меня обнимает и говорит: "Все нормально"», — рассказала вдова.
Эти проявления заботы кажутся Марусе настолько недетскими, что она связывает их с влиянием ушедшего супруга.
«Знаете, мне иногда кажется, что это не Ника, а это папа в ней говорит», — подчеркнула Левкина.
Сама Левкина признается, что старается быть для девочки кем-то большим, чем просто родитель.
«Я для нее и повар, и водитель, и агент, и бухгалтер, и учитель», — перечисляет она.
В ответ Ника говорит о матери очень тепло, хотя и не считает ее «подружкой». Девочка отмечает, что их связывают «хорошие и бережные отношения», а про Марусю Ника сказала: «Мама у меня все».
Владимир Левкин, бывший солист группы «На-На», ушел из жизни в ноябре 2024 года в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Ранее Маруся и Ника рассказывали, что находят утешение и чувствуют незримую поддержку Левкина даже после его ухода. Сохраняя память, женщина признавалась, что разговаривает с мужем, приходя на могилу:
«Вов, ты как решишь, так оно и будет».
Их дочь Ника пошла по стопам родителей, пробуя себя в музыке и мечтая о карьере режиссера или актрисы.