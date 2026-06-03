Вдова Кобзона выставила на продажу элитный пентхаус на Новом Арбате

Иосиф Давыдович Кобзон — голос эпохи, человек, чье творчество стало неотъемлемой частью культурной истории страны. Его харизма, талант и вклад в искусство запомнились миллионам. Сегодня память о нем связана не только с песнями, но и с роскошным пентхаусом в сердце Москвы — квартирой, где когда‑то жил и творил великий артист.

Теперь же сообщается, что элитный пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставлен на закрытую продажу за миллиард рублей.

Апартаменты площадью 600 м² находятся на 16‑м этаже престижного жилого комплекса «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Безопасность здесь на высшем уровне: в здании действует усиленная охрана, контрольно‑пропускной пункт и круглосуточная служба безопасности — попасть внутрь можно только по пропускам.

Главная изюминка объекта — аутентичный интерьер. С момента ухода из жизни Иосифа Давыдовича обстановка осталась нетронутой: в квартире сохранилась оригинальная мебель и элементы декора, передающие атмосферу тех лет.

Недвижимость находится в собственности вдовы артиста — Нинель Кобзон. Первоначально рассматривался вариант создания музея, который позволил бы сохранить память о выдающемся исполнителе. Однако в итоге вдова Иосифа Кобзона приняла решение реализовать объект как инвестиционный актив. Вероятно, Нелли нужны деньги. Сделка проходит в закрытом формате: покупателя подбирают без широкой огласки.

Недавно Нелли Кобзон рассказала, что в мае этого года у нее родились два правнука.

Напомним, Иосиф Давыдович Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. На протяжении многих лет он боролся с раком, продолжая при этом выступать и участвовать в общественной деятельности. Его смерть стала огромной потерей для российской культуры — прощание с артистом прошло в Концертном зале имени П. И. Чайковского, а похоронили Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище в Москве.

По материалам Mash