Варум заменит Долину в новогоднюю ночь в ресторане "Пушкин" — гонорар до 6 млн рублей

70-летняя Лариса Долина в новогоднюю ночь должна была выступить в одном из ресторанов в Москве. Речь идет о 40-минутном появлении на сцене в ресторане "Пушкин". Однако знаменитость, можно сказать, "отстранили" от выступления, заменив ее другой артисткой.

Кто заменит Долину в ресторане "Пушкин"

Вместо нее на сцену выйдет 56-летняя Анжелика Варум. За этот концерт, как пишет kp.ru, жена Леонида Агутина заработает от 4 до 6 миллионов рублей. Гонорар вполне внушительный. Особенно, если учесть, что на сцене Варум проведет меньше часа.

Кстати, сама Лариса Александровна не так давно выступила на концерте в Наро-Фоминске. Для поклонников она спела песню "Три белых коня". Хором артистке вторили ее верные слушатели. Песню Долина представила в своей уникальной аранжировке.

Скандал с квартирой Долиной

Еще летом 2024 года певица оказалась в центре сомнительных событий. Она продала квартиру и перечислила вырученные 112 миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками МВД. Позже певица обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной и вернуть ей недвижимость.

В конце ноября кассационный суд подтвердил решения нижестоящих инстанций в пользу Ларисы Александровны. В результате покупательница Лариса Лурье лишилась и квартиры, и средств.

После народной "отмены", когда на певицу обрушилась волна хейта, Долина пообещала вернуть Лурье деньги. Певица дала понять, что ей нужно собрать эту сумму и на это уйдет время.

Ранее Прохор Шаляпин высказал мнение, что обеспеченные друзья артистки могли бы скинуться и купить ей недвижимость. На фоне скандала с продажей квартиры певица продолжает выходить на сцену. Она также появилась на фестивале "Песня года – 2025". Долина поблагодарила поклонников за их преданность, подметив, что ценит их поддержку.

А как вы считаете, почему Долину в ресторане "Пушкин" заменили на Варум? Пишите в комментариях.