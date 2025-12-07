Что сказала Долина со сцены фестиваля 'Песня года — 2025': "Спасибо за вашу любовь и поддержку"

Лариса Долина на днях появилась на сцене после долгого отсутствия в публичном пространстве. На фестивале "Песня года — 2025" она спела свою известную песню 'Я буду любить тебя'. А после выступления сразу ушла, отказавшись от общения с журналистами.

"Спасибо за вашу любовь и поддержку", - обратилась она к публике после скандальной истории с продажей квартиры, которая чуть не обернулась для Долиной тотальной "отменой".

В чем заключался скандал с Долиной

Это было первое появление Ларисы Александровны на публике после волны критики в социальных сетях. Негатив начался после истории с квартирой, которую она ранее продала многодетной матери Полине Лурье за крупную сумму денег. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые обманом получили средства от продажи недвижимости. Суд принял решение вернуть жилье певице.

Покупательница квартиры оказалась в сложной ситуации: лишилась и жилья, и денег. Многие сочли судебное решение несправедливым. Это вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей, которые начали критиковать Долину. Артистка была вынуждена отключить комментарии под своими постами, чтобы избежать дальнейших нападок.

Долина вернет деньги Лурье

Позже, столкнувшись с волной хейта в свой адрес, в эфире Первого канала певица заявила, что вернет деньги Лурье. Хотя этих средств у артистки нет, она передала все вырученные деньги мошенникам. Однако она понимает, что покупательница ее квартиры также оказалась в числе пострадавших.

Поэтому Долина решила взять на себя вопрос о возмещении убытков — а это порядка 112 млн рублей. Лариса Александровна готова вернуть Лурье ту сумму, которая та передала ей за покупку недвижимости. Но в итоге осталась и без денег, и без квартиры.

"Я заявляю на всю страну, что верну деньги Полине Лурье. Она не виновата в том, что меня обманули мошенники. Это будет тяжело, потому что у меня сейчас этих денег нет. Но я сделаю все возможное", - заявила она.

