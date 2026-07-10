Валерий Гергиев был госпитализирован вслед за Владимиром Спиваковым

Тревожная новость о состоянии здоровья прославленного дирижера, 73-летнего Валерия Гергиева всколыхнула общественность: маэстро экстренно доставили в больницу. Ухудшение самочувствия Валерия Абисаловича потребовало незамедлительной медицинской помощи — его срочно госпитализировали.

Однако поводов для серьезного беспокойства, судя по всему, уже нет. Дочь дирижера Тамара Гергиева заверила, что сейчас ее отец находится дома, его состояние стабильно, а жизни ничего не угрожает.

«Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает», — цитирует дочь Георгиева Тамару MK.RU.

При этом раскрывать детали произошедшего семья не стала: Тамара не стала ни подтверждать, ни отрицать распространившиеся в СМИ слухи о том, что причиной госпитализации могло стать подозрение на инсульт.

Стоит отметить, что случай с Гергиевым — уже второй за последнее время инцидент с участием именитых дирижеров. Ранее в больницу с аналогичным подозрением попал народный артист СССР Владимир Спиваков. Это придает ситуации особый резонанс в профессиональной среде и среди поклонников классической музыки.