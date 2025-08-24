В США без личного авто? Бородину едва "не раздавили" в нью-йоркском метро

Ксения Бородина в России привыкла к комфортной жизни. Только недавно ее новоиспеченный муж блогер Николай Сердюков хвастался тем, какой шикарный ремонт они сделали в новой квартире в центре Москвы за 80 млн рублей.

Привыкла к роскоши

В апартаментах есть маленькая кухня со всей техникой — холодильником, плитой, духовкой и барной стойкой, три санузла, хозяйская спальня и детские. Дочка Ксении Теона от бизнесмена Курбана Омарова даже провела рум-тур для падчерицы своей мамы Николь (дочка Сердюкова от Алины Акиловой, - Прим. ред.).

В Америке не звезда?

А вот на отдыхе в Штатах привыкшая к комфорту Бородина с радостью пересела на метро. Именно так Ксения с мужем и детьми передвигалась по Нью-Йорку. В какой-то момент Ксюшу едва "не раздавили" в вагоне. Одна из пассажирок решила сесть рядом с телеведущей. Но состав ускорил движение и женщина едва не упала прямо на Бородину.

Ксения только округлила глаза от испуга. Вот что значит давно не пользовалась метрополитеном, шутят поклонники. К счастью, Бородина не пострадала. Она отделалась лишь легким испугом.