В США без личного авто? Бородину едва "не раздавили" в нью-йоркском метро

Ксения Бородина в России привыкла к комфортной жизни. Только недавно ее новоиспеченный муж блогер Николай Сердюков хвастался тем, какой шикарный ремонт они сделали в новой квартире в центре Москвы за 80 млн рублей.
Привыкла к роскоши
В апартаментах есть маленькая кухня со всей техникой — холодильником, плитой, духовкой и барной стойкой, три санузла, хозяйская спальня и детские. Дочка Ксении Теона от бизнесмена Курбана Омарова даже провела рум-тур для падчерицы своей мамы Николь (дочка Сердюкова от Алины Акиловой, - Прим. ред.).
В Америке не звезда?
А вот на отдыхе в Штатах привыкшая к комфорту Бородина с радостью пересела на метро. Именно так Ксения с мужем и детьми передвигалась по Нью-Йорку. В какой-то момент Ксюшу едва "не раздавили" в вагоне. Одна из пассажирок решила сесть рядом с телеведущей. Но состав ускорил движение и женщина едва не упала прямо на Бородину.
Ксения только округлила глаза от испуга. Вот что значит давно не пользовалась метрополитеном, шутят поклонники. К счастью, Бородина не пострадала. Она отделалась лишь легким испугом.
Ксения в метро в Нью-Йорке. Фото: соцсети
Ксения предложила поклонникам придумать подпись к этим кадрам. И те не остались в стороне, проявив свой креатив.
"Когда в чужой стране ты не звезда", - пишет yulia.so.love.
"Вышла из зоны комфорта", - подметила lenusikalexmur.
"В Нью Йорке в метро все мы одинаковые", - уточнила bairaq810_826.
"Лобное место уже не то", - шутит lidijajans.
"Если бы в России такая ситуация произошла, мне кажется, Ксения бы не промолчала", - добавила sukhorukova.evgeniia.
Бородину едва "не придавили" в метро в Нью-Йорке. Фото: соцсети
Сама Бородина с юмором отнеслась к своей поездке на метро и даже поделилась забавными кадрами с подписчиками. За границу телеведущая отправилась со всей семьей — мужем Николаем Сердюковым и дочками Марусей и Теоной.
