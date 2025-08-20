Дочь Бородиной устроила экскурсию по новой квартире за 80 млн рублей: кухня с барной стойкой, три санузла

Новая просторная квартира в Москве обошлась Ксении Бородиной в 80 млн рублей. Не так давно телеведущая заехала в апартаменты вместе с мужем Николаем Сердюковым.
Шикарный ремонт
Остается только предполагать, какую сумму Ксения отдала за люксовый ремонт. Свою квартиру Бородина уже показывала поклонников. Особенно она гордится функциональной кухней.
Здесь есть и барная стойка, и мягкие кожаные кресла. Холодильник, морозилка, посудомоечная машина и вся остальная техника удачно "спрятана". Бородина всегда мечтала о небольшой обеденной зоне. Она считает, что просторная кухня ей ни к чему.
Кроме того, в апартаментах есть три санузла. Один — гостевой, второй — для дочек и третий — для самих супругов.
Рум-тур от Теоны
В гостях у мачехи побывала и дочка Николая Сердюкова от бывшей жены Алины Акиловой. Та, к слову, приходилась когда-то для Ксении подругой. Теона устроила рум-тур для Николь, показав, в какой квартире теперь живет ее папа. Она похвасталась холодильником и рассказала падчерице своей мамы, где хранятся все сладости.
Также дочка Курбана Омарова разрешила Николь попрыгать вместе с ней на диване. Правда тайком от Ксении. По словам Теоны, едва ли мама будет от этого в восторге.
"Приехали на новую квартиру. Тейка устроила экскурсию для Николь, она здесь в первый раз! Смешные такие. Тея — гостеприимная девочка", - похвалил падчерицу Сердюков.
Теона с Николь в спальне Ксении Бородиной. Фото: соцсети
Нового мужа считали альфонсом
Кстати, Николая долгое время считали альфонсом. Хейтеры писали, что кольцо с желтым бриллиантом на помолвку Ксения купила себе сама. Якобы у блогера не было таких денег. А Бородина привыкла к роскошным люксовым украшениям. Над этими слухами телеведущая только посмеивается. Он утверждает, что Сердюков зарабатывает в месяц 2-3 млн рублей. И сам может содержать семью.
"Я знаю, что добрых и позитивных людей больше. Но неугомонность этих баб, которым покоя не дает именно мой муж, поражает. Это их болячки и страхи, от которых их колбасит. Нельзя же так обесценивать людей! Николай им кто? А ведь претензии у них к нему как к собственному мужу", - удивлялась Ксения.
