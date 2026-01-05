В какую игру играет директор Долиной с отменой концерта – не хочет возвращать деньги?

Несмотря на то, что директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин публично отрицает любые изменения, утверждая, что шоу «Юбилей на бис» пройдет 6 марта в Московском доме музыки по плану, существуют официальные доказательства обратного.

Журналисты получили в свое распоряжение письмо от устроителей мероприятия, где черным по белому указано о его отмене. В документе причиной названо множество нареканий от зрителей.

Афиша на сайте концертной площадки также свидетельствует о переменах: вместо Долиной в этот вечер запланирован «Вечер неофолка» в исполнении Петра Дранги и Пелагеи.

Пиар-менеджер «Москоу Шоу» Дарья Бурлакова дополнительно подтвердила Teleprogramma.org, что саму артистку известили о решении еще в декабре.

Возникает закономерный вопрос: почему тогда звучат противоречивые заявления? Известно, что артисты традиционно получают часть гонорара авансом перед началом продажи билетов.

Возможно, нежелание признавать отмену публично связано именно с финансовыми вопросами и необходимостью возврата предоплаты.

Напомним, что в последнее время имя певицы часто фигурирует в негативном контексте из-за затянувшегося конфликта по поводу проданной квартиры. Покупательнице Полине Лурье пришлось добиваться выселения Долиной через суд.

Певица, по ее словам, начала собирать вещи только 29 декабря, пообещав окончательно освободить жилье к 5 января. На этом фоне отмена концерта, вероятно, связана с общей репутационной ситуацией и реакцией публики.

Пока неясно, удалось ли Ларисе Долиной завершить переезд к указанному сроку, особенно учитывая ее занятость в спектакле «Фигаро» в Театре на Таганке.