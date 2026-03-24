В инвалидной коляске, все время обнимала внучка Мариника: как Олег Басилашвили попрощался с любимой женой

В жизни народного артиста СССР Олега Валериановича Басилашвили наступила тяжелая утрата — он похоронил свою супругу. Церемония прощания стала моментом глубокого переживания и одновременно — свидетельством силы духа актера. Прощание с телеведущей Галиной Мшанской прошло в Санкт-Петербурге, без привлечения внимания к этому скорбному событию.
Момент скорби и поддержки
Во время отпевания, которое прошло в в Никольском Большеохтинском храме Санкт-Петербурга, Олег Басилашвили держался стойко, несмотря на боль утраты. Рядом с ним находилась внучка Мариника: она обнимала деда, даря ему поддержку в этот непростой час. В жесте девушки читалась не только родственная близость, но и попытка смягчить тяжесть потери, разделить с дедом его горе.
"Басилашвили всю службу смотрел на покойную супругу. После церемонии прощания все вышли из церкви, дав время родным проститься в тишине", — сообщает "КП-Петербург".
Жена Олега Басилашвили Галина Мшанская. Фото: кадр эфира телеканала "Санкт-Петербург"
Последний путь
Затем траурная процессия двинулась к могиле. В этот момент неожиданно раздались аплодисменты — знак уважения и признательности к женщине, которая была рядом с известным актером, поддерживала его, разделяла с ним и славу, и повседневные заботы. Аплодисменты стали своеобразной овацией жизни — не громкой и показной, а искренней и сердечной.
Олег Валерианович сел в инвалидное кресло, и близкие, не спеша, пошли за ритуальщиками. Медленный шаг процессии подчеркивал торжественность момента и глубину переживаемой утраты. Каждый шаг приближал к финалу — к моменту, когда нужно будет окончательно проститься, но память о любимом человеке останется навсегда.
У могилы жены Басилашвили никаких речей произносить не стал. Он просто тихо встал у гроба Галины Мшанской, снял головной убор, трижды перекрестился и поклонился супруге.
Галина Мшанская скончалась в ночь на 20 марта. Ей был 91 год. Последние несколько лет жена Олега Басилашвили болела, сказывались последствия перенесенного ковида.
Олег Валерианович тяжело переживает утрату. Он отказывается говорить о жене, прося за это прощение у поклонников.