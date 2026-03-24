В инвалидной коляске, все время обнимала внучка Мариника: как Олег Басилашвили попрощался с любимой женой

Последний путь

Затем траурная процессия двинулась к могиле. В этот момент неожиданно раздались аплодисменты — знак уважения и признательности к женщине, которая была рядом с известным актером, поддерживала его, разделяла с ним и славу, и повседневные заботы. Аплодисменты стали своеобразной овацией жизни — не громкой и показной, а искренней и сердечной.

Олег Валерианович сел в инвалидное кресло, и близкие, не спеша, пошли за ритуальщиками. Медленный шаг процессии подчеркивал торжественность момента и глубину переживаемой утраты. Каждый шаг приближал к финалу — к моменту, когда нужно будет окончательно проститься, но память о любимом человеке останется навсегда.

У могилы жены Басилашвили никаких речей произносить не стал. Он просто тихо встал у гроба Галины Мшанской, снял головной убор, трижды перекрестился и поклонился супруге.

Галина Мшанская скончалась в ночь на 20 марта. Ей был 91 год. Последние несколько лет жена Олега Басилашвили болела, сказывались последствия перенесенного ковида.

Олег Валерианович тяжело переживает утрату. Он отказывается говорить о жене, прося за это прощение у поклонников.