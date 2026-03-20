"Извините": Олег Басилашвили отказывается говорить о покойной жене

Олег Басилашвили в беседе с Teleprogramma.org дал понять, что очень плохо себя чувствует после потери любимой жены. Артист срывающимся от слез голосом поблагодарил за слова соболезнования.
Скорбь без слов: лаконичный ответ актера
Народный артист СССР Олег Басилашвили публично отказался комментировать тему, связанную с его покойной женой. В ответ на поток теплых слов и соболезнований Олег Валерианович сдержанно поблагодарил, но подчеркнул, что не готов обсуждать эту тему. Его слова прозвучали предельно кратко и деликатно.
"Спасибо вам за теплые слова. Но комментировать что‑либо сейчас я не могу. Извините", — сказал Олег Басилашвили Teleprogramma.org.
Эта короткая фраза отражает глубину переживаний артиста и его стремление сохранить личное горе в границах частной жизни.
Галина Мшанская. Фото: кадр эфира телеканала "Санкт-Петербург"
Долгий и светлый союз
Олег Басилашвили и Галина Мшанская прожили в браке больше 64-х лет. Их союз был примером крепкого семейного партнерства, выдержавшего испытание временем. В глазах публики пара олицетворяла стабильность и взаимную поддержку.
Рядом с женой актер не раз отмечал, что именно ее мудрость, такт и любовь помогали ему сохранять душевное равновесие и вдохновляли на новые творческие свершения.
Коллеги и друзья семьи вспоминают, что в их доме всегда царили тепло, гостеприимство и интеллигентная атмосфера — качества, которые оба супруга бережно культивировали.
Телеведущая Галина Мшанская скончалась в ночь на 20 марта. Ей был 91 год.