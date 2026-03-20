"Извините": Олег Басилашвили отказывается говорить о покойной жене

Олег Басилашвили в беседе с Teleprogramma.org дал понять, что очень плохо себя чувствует после потери любимой жены. Артист срывающимся от слез голосом поблагодарил за слова соболезнования.

Скорбь без слов: лаконичный ответ актера

Народный артист СССР Олег Басилашвили публично отказался комментировать тему, связанную с его покойной женой. В ответ на поток теплых слов и соболезнований Олег Валерианович сдержанно поблагодарил, но подчеркнул, что не готов обсуждать эту тему. Его слова прозвучали предельно кратко и деликатно.

"Спасибо вам за теплые слова. Но комментировать что‑либо сейчас я не могу. Извините", — сказал Олег Басилашвили Teleprogramma.org.

Эта короткая фраза отражает глубину переживаний артиста и его стремление сохранить личное горе в границах частной жизни.