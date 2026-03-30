70-летний отец Эмина женился на 27-летней девушке – как она выглядит и чем занимается

70-летний миллиардер и отец певца Эмина вступил в брак с 27-летней Аленой Ивановой. Информацию о свадьбе первым распространил Telegram-канал "Адольфино Берлускони". Девушка уже сменила фамилию в соцсетях и в документах своего индивидуального предприятия, что подтверждает законность союза.

Подробности о месте и формате торжества не разглашаются. Известно, что у пары есть общие дети. Ранее бизнесмен более 40 лет был женат на своей однокласснице Ирине. В этом браке в 1979 году родился сын Эмин, а позже — дочь Шейла.

Кто такая Алена Иванова

Алена Иванова — предприниматель, зарегистрированная в Москве. По данным открытых источников, она занимается деятельностью в сфере рекламы и маркетинга. Ее бизнес-профиль в социальных сетях указывает на активное участие в светских мероприятиях и связь с индустрией моды.

Смена фамилии на Агаларову, а также обновление данных в ЕГРИП подтверждают, что брак оформлен официально. Ранее в публичном поле девушка не была связана с семьей миллиардера.