Уже не в первый раз: Михаил Боярский сообщил о завершении актерской карьеры

75-летний актер Михаил Боярский сделал важное заявление во время творческой встречи с поклонниками. Михаил Сергеевич объявил о завершении карьеры. Почему он решил уйти со сцены?

Заявление Михаила Боярского

Михаил Боярский сказал, что сделал на сцене уже все, что мог. В декабре ему исполнится 76 лет. Актер считает, что пора постепенно уходить из профессии.

"Я закончил свою драматическую карьеру… Я много работал, больше полувека", — цитирует Михаила Боярского kp.ru.

Далее он подчеркнул, что закончил карьеру, как и Алиса Фрейндлих. Актрисе в прошлом году исполнилось 90 лет. И она приняла решение больше не выходить на сцену.

Боярский рассказал, что ориентируется именно на Алису Бруновну. Он часто с ней общается. И разговоры с актрисой привели его к мысли о том, чтобы последовать ее примеру.

"Не стоит уже… Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше. Да и раньше-то не высоко", — немного пококетничал Михаил Боярский.

Когда Боярский объявлял об уходе со сцены

Заявление о прекращении карьеры в театре Михаил Сергеевич делает уже не в первый раз. В 2023 году он уже делал попытку покинуть сцену. Переболев ковидом, Боярский признавался, что представать перед публикой ему становится труднее.

В последнее время здоровье все чаще подводит Михаила Боярского. На новостных лентах то и дело появляются сообщения о госпитализации актера. Весной он упал в театре с трехметровой высоты. Врачи готовили актера к операции по стабилизации позвонков.

