Боярскому сделают операцию по стабилизации позвонков после падения с трехметровой высоты

Известный российский актер Михаил Боярский оказался в больнице после серьезного инцидента на театральной сцене в Петербурге. Во время спектакля «Ромео и Джульетта» 14 апреля он неожиданно потерял равновесие и упал с трехметровой высоты прямо на спину. Несмотря на полученные травмы, включая переломы ребер и ушибы, артист продолжал выступление, получив перед этим инъекцию мощного обезболивающего препарата, пишет mk.ru .

Только спустя двое суток, почувствовав значительное ухудшение состояния здоровья, Боярский решил обратиться за медицинской помощью. Диагностика показала серьезные повреждения, среди которых сочетанная травма груди и позвоночника, закрытая травма грудной клетки, ушиб легкого и компрессионные переломы нескольких позвонков. Последствиями падения стали осложненная пневмония и необходимость срочного хирургического вмешательства для стабилизации позвонков, пишет Telegram-канал Mash.

Пока Михаил Сергеевич проходит лечение и готовится к операции, врачи предупреждают, что полное выздоровление займет длительное время, возможно, около полугода. Тем временем его участие в предстоящих постановках приостановлено. Например, в следующем спектакле театра имени Ленсовета зрители услышат только заранее подготовленную аудиозапись голоса актера.

Сам Боярский выразил глубокое разочарование вынужденным перерывом в работе, подчеркнув свою глубокую привязанность к сценической деятельности. Он открыто заявил, что совершенно не намерен отказываться от курения, несмотря на рекомендации врачей.

Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что отец действительно проигнорировал симптомы повреждений после происшествия и посетил медицинское учреждение лишь тогда, когда самочувствие резко ухудшилось. Сообщается, что вскоре семья намерена забрать актера домой, где он сможет восстановиться в привычной обстановке, хотя предпочел бы находиться на сцене, нежели в стенах больницы.