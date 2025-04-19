Боярскому сделают операцию по стабилизации позвонков после падения с трехметровой высоты

Известный российский актер Михаил Боярский оказался в больнице после серьезного инцидента на театральной сцене в Петербурге. Во время спектакля «Ромео и Джульетта» 14 апреля он неожиданно потерял равновесие и упал с трехметровой высоты прямо на спину. Несмотря на полученные травмы, включая переломы ребер и ушибы, артист продолжал выступление, получив перед этим инъекцию мощного обезболивающего препарата, пишет
Только спустя двое суток, почувствовав значительное ухудшение состояния здоровья, Боярский решил обратиться за медицинской помощью. Диагностика показала серьезные повреждения, среди которых сочетанная травма груди и позвоночника, закрытая травма грудной клетки, ушиб легкого и компрессионные переломы нескольких позвонков. Последствиями падения стали осложненная пневмония и необходимость срочного хирургического вмешательства для стабилизации позвонков, пишет Telegram-канал Mash.
Пока Михаил Сергеевич проходит лечение и готовится к операции, врачи предупреждают, что полное выздоровление займет длительное время, возможно, около полугода. Тем временем его участие в предстоящих постановках приостановлено. Например, в следующем спектакле театра имени Ленсовета зрители услышат только заранее подготовленную аудиозапись голоса актера.
Сам Боярский выразил глубокое разочарование вынужденным перерывом в работе, подчеркнув свою глубокую привязанность к сценической деятельности. Он открыто заявил, что совершенно не намерен отказываться от курения, несмотря на рекомендации врачей.
Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что отец действительно проигнорировал симптомы повреждений после происшествия и посетил медицинское учреждение лишь тогда, когда самочувствие резко ухудшилось. Сообщается, что вскоре семья намерена забрать актера домой, где он сможет восстановиться в привычной обстановке, хотя предпочел бы находиться на сцене, нежели в стенах больницы.