«Ужасное стечение обстоятельств»: вдова Пиманова Погодина потеряла отца на сороковой день после смерти мужа

Судьба порой преподносит тяжелые испытания — и семья актрисы Ольги Погодиной столкнулась сразу с двумя невосполнимыми потерями. Всего через 40 дней после кончины супруга артистки — журналиста и телеведущего Алексея Пиманова — из жизни ушел ее отец. Шокирующую новость сообщил народный артист России Эдгард Запашный. По его словам, это известие стало настоящим потрясением для семьи Погодиной.

«Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств», — цитирует Запашного News.ru.

Дрессировщик признался, что до сих пор не может принять утрату Пиманова, с которым его связывали теплые дружеские отношения. Эдгард Запашный назвал Пиманова выдающимся профессионалом, искренним патриотом и личностью, служившей примером для огромного числа людей.

Напомним, что супруг Ольги Погодиной ушел из жизни 23 апреля. Во время церемонии прощания с ним актриса поделилась, что у них осталась маленькая дочь — девочке всего два года.

Ранее сообщалось, что папа Ольги Погодиной попал в реанимацию в двадцатых числах мая. У него диагностировали воспаление слюнной железы. Актриса практически неотлучно находилась рядом с отцом в клинике. Она контролировала ход лечения.

Родитель Ольги Погодиной не связан с индустрией развлечений. Ранее он занимал пост главного инженера на одном из предприятий, расположенных в подмосковных Люберцах.

Согласно данным официальной биографии Ольги Погодиной, ее отец — Станислав Юрьевич Бобович — в течение длительного времени исполнял обязанности госслужащего: возглавлял главное управление в Министерстве химического и нефтяного машиностроения СССР.

В конце 1990‑х годов предпринимательская деятельность отца потерпела крах: он оказался в тяжелой финансовой ситуации с крупными долгами, перенес инфаркт. В результате семья потеряла квартиру в центральной части Москвы и была вынуждена переселиться в жилой район Орехово‑Борисово.