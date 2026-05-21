Отец Ольги Погодиной попал в реанимацию спустя месяц после смерти ее мужа

Ее 86-летний отец Станислав Бобович попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожилого мужчину госпитализировали в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него гнойное воспаление слюнной железы. На данный момент медики обходятся без оперативного вмешательства и проводят консервативное лечение.

Состояние Бобовича оценивается как тяжелое, однако, по предварительным данным, угрозы для его жизни нет.

Сейчас Ольга Погодина практически неотлучно находится в больнице. Актриса поддерживает отца и лично контролирует весь процесс его лечения.

Отец актрисы не имеет отношения к шоу-бизнесу. В прошлом он работал главным инженером на одном из заводов в подмосковных Люберцах.

Согласно официальной биографии Ольги Погодиной, ее отец — Станислав Юрьевич Бобович, долгое время занимал должность государственного служащего, начальника главка Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР.

В конце 1990-х годов бизнес отца рухнул, он попал в долговую яму, с ним случился инфаркт, семья лишилась квартиры в центре Москвы и была вынуждена вернуться в спальный район Орехово-Борисово.

Это уже второе потрясение для актрисы за последний месяц. 49-летняя Ольга Погодина потеряла мужа — известного журналиста, режиссера и телеведущего Алексея Пиманова. Он ушел из жизни 23 апреля 2026 года на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Погодина и Пиманов прожили вместе 13 лет. Они познакомились еще в 2007 году на съемках, долгое время дружили, но официально поженились только в декабре 2013 года. Церемония прошла тайно — парк Фили, несколько свидетелей и никаких репортеров.

После смерти мужа актриса осталась с маленькой дочкой на руках — пара долгое время скрывала рождение ребенка, и девочке сейчас около трех лет