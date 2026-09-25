Угрожал убить ее и детей: Самойлова откровенно рассказала Собчак о жизни с Джиганом

Эта жуткая история потрясла многих. Рэпер Джиган устроил у себя дома настоящий кошмар — стрелял в персонал и держал людей в заложниках на протяжении десяти часов. Все это происходило на глазах у его собственных детей. 41‑летнему артисту, однако, за это ничего не было: его оперативно отправили на лечение в реабилитационный центр в Израиль.

Теперь экс‑супруга рэпера Оксана Самойлова решилась на откровенный разговор. В интервью Ксении Собчак на канале «Осторожно: Собчак» 38‑летняя блогерша впервые подробно рассказала о том, через что ей пришлось пройти в браке с Джиганом.

«Я с 20 лет с ним, не знаю других отношений. Я всю свою осознанную жизнь живу с ним. Никогда не изменяла, не смотрела на других мужиков. Я всегда существовала в одной парадигме. Я всегда делаю все, чтобы всем было классно. А Джиган пользуется этим. Мне очень легко накинуть лапшу на уши. Я психологически не выдерживаю натиска. Я привыкла так существовать. Это не выходила за рамки угрозы жизни. А когда это вышло на другой уровень и перестало быть безопасным, я все поняла», — поделилась Оксана Самойлова.

Оксана также призналась, что именно она в основном приносила деньги в дом, что добавляет еще один слой к картине их непростых отношений.