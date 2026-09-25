Угрожал убить ее и детей: Самойлова откровенно рассказала Собчак о жизни с Джиганом

Эта жуткая история потрясла многих. Рэпер Джиган устроил у себя дома настоящий кошмар — стрелял в персонал и держал людей в заложниках на протяжении десяти часов. Все это происходило на глазах у его собственных детей. 41‑летнему артисту, однако, за это ничего не было: его оперативно отправили на лечение в реабилитационный центр в Израиль.
Теперь экс‑супруга рэпера Оксана Самойлова решилась на откровенный разговор. В интервью Ксении Собчак на канале «Осторожно: Собчак» 38‑летняя блогерша впервые подробно рассказала о том, через что ей пришлось пройти в браке с Джиганом.
«Я с 20 лет с ним, не знаю других отношений. Я всю свою осознанную жизнь живу с ним. Никогда не изменяла, не смотрела на других мужиков. Я всегда существовала в одной парадигме.
Я всегда делаю все, чтобы всем было классно. А Джиган пользуется этим. Мне очень легко накинуть лапшу на уши. Я психологически не выдерживаю натиска. Я привыкла так существовать. Это не выходила за рамки угрозы жизни. А когда это вышло на другой уровень и перестало быть безопасным, я все поняла», — поделилась Оксана Самойлова.
Оксана также призналась, что именно она в основном приносила деньги в дом, что добавляет еще один слой к картине их непростых отношений.
Мама Оксаны Самойловой на интервью у Собчак. Фото: кадр шоу Ксении Собчак
Мать Самойловой, Елена Николаевна, пришла на интервью вместе с дочкой. Она во всем поддерживает свою наследницу. Елена рассказала, что Джиган угрожал расправиться с Оксаной и детьми, когда узнал, что жена все-таки решила от него уйти.
«Когда Оксана дала ему документы о разводе, когда он сорвался, он позвонил мне. Он сказал мне: „Я убью ее и убью детей“. Я как должна к этому относиться? Поэтому нужна охрана. Почему Оксана должна бояться? На нее никто не нападал. Ей подписчиков бояться своих?» — поделилась женщина в интервью Собчак.
Такова картина, которая вырисовывается из слов матери и дочери — картина, в которой границы между семейным конфликтом и реальной угрозой жизни оказались стерты.
Сестра Оксаны Самойловой только что в личном блоге рассказала, как Джиган устраивал истерики и орал на детей за то, что они ели еду из его холодильника.