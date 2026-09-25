Сестра Самойловой рассказала, что творилось в их особняке с Джиганом

На фоне очередного скандала вокруг Джигана в публичное поле попали новые подробности о поведении артиста. Их раскрыла двоюродная сестра Оксаны Самойловой — она заявила, что вспышки агрессии у рэпера случались задолго до нынешней ситуации.

По словам родственницы, эпизоды с резкими вспышками эмоций были частью повседневной жизни в окружении артиста. В частности, она вспомнила, как Джиган мог прийти в ярость из‑за мелочей.

«Я помню, как он безумно кричал на персонал за то, что ему положили еды “как голубю”. Или за то, что дочь взяла еду из “его холодильника”», — поделилась женщина в личном блоге.

Эти откровения добавляют новый ракурс к обсуждению поведения рэпера: речь идет не о единичном случае, а о повторяющихся сценариях, когда бытовые ситуации становились поводом для бурной реакции Джигана.

Ранее достоянием общественности стала история с расстрелом Джигана персонала в его подмосковном особняке. Теперь публику ждет еще и порция откровений от Оксаны Самойловой. Бывшая жена Джигана доверила не кому-нибудь, а самой Ксении Собчак. Та анонсировала, что 25 сентября выйдет ее интервью с Самойловой. В нем она, в частности, расскажет о том, что творил отец ее детей.