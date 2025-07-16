Убитая горем Виктория Исакова на похоронах мужа потребовала не устраивать истерики

На прощании с Юрием Морозом его супруга, Виктория Исакова, обратилась к собравшимся с необычной просьбой. Вместо слез и рыданий, актриса призвала почтить память режиссера светлым и спокойным прощанием, отражающим его жизнерадостный характер.

"Спасибо, что не льете слезы и не устраиваете истерики. Давайте простимся легко и светло. Так, как Юра жил. Все самое страшное уже случилось", - сказала артистка.

После церемонии прощания, состоявшейся в Большом траурном зале ЦКБ №1, узкий круг родных и близких присутствовал на отпевании.

Последний путь маэстро кино завершился захоронением на Ваганьковском кладбище, сообщает корреспондент Teleprogramma.org.

Умер Юрий Мороз в возрасте 68 лет, оставив после себя жену, Викторию Исакову, и двух дочерей, среди которых известная актриса Дарья Мороз.