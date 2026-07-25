«У папы и мамы есть рычаги»: Лоза уверен, что дочь Пересильд не будет учиться в киношколе

Новый виток споров вокруг 17‑летней Анны Пересильд — дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя — вызвал резкий комментарий музыканта Юрия Лозы. Автор и исполнитель легендарного «Плота» не стал сглаживать углы и открыто заявил, что поступление девушки в Московскую школу кино — очередное проявление кумовства в индустрии.

Лоза убежден, что Анне вовсе не нужно всерьез учиться, ведь она уже чувствует себя звездой. А поступила она только для того, чтобы у нее был диплом, то есть, для галочки.

«Я гарантирую, что поступает она только для корки. Ну дайте ей корку и не занимайте время. Она все равно учиться не будет», — жестко высказался артист.

Он усомнился и в актерских способностях юной звезды, заявив, что ее появление в кино — не результат таланта, а следствие родственных связей.

«Она уже сыграла неумело. Ее сунули в эти фильмы только потому, что она дочка Пересильд», — уверен Лоза.

Музыкант затронул и более широкую проблему: по его мнению, дети знаменитостей изначально лишены настоящей мотивации. Им не приходится доказывать свой талант — они уверены в успехе благодаря фамилии, и это, считает Лоза, обесценивает саму профессию артиста.

«Мы смотрим, что творится с кинематографом, — сплошные дети. Идут потому, что у папы и мамы есть рычаги воздействия на карьеру… Туда и тащат. И дети играют независимо от того, есть талант или нет», — сокрушался музыкант в беседе с Woman.ru.

В этих словах слышится не просто критика в адрес одной актрисы, а тревога о состоянии всей индустрии: когда связи оказываются важнее мастерства, настоящим талантам становится все труднее пробиться.

Скандал вокруг зачисления Анны в киношколу на курс Дарьи Мороз не утихает уже несколько дней. Общественность возмущена тем, что девушка попала в учебное заведение, не участвуя в финальном конкурсе. Пока другие абитуриенты проходили испытания на общих основаниямх, Анна была занята на съемках.

Дарья Мороз незамедлительно отреагировала на обвинения в адрес Ани Пересильд. Она публично заявила, что девушка прошла все отборочные туры и продемонстрировала «блестящий результат».

На защиту Пересильд встала и Ольга Бузова. Теледива заявила, что Анна не виновата в том, что у нее такие родители.

А вы как считаете, Юрий Лоза прав или нет? Поделитесь в комментариях.