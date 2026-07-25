«Ане повезло»: Бузова высказалась о дочери Пересильд, поступившей в актерскую школу

В мире российского шоу‑бизнеса продолжается скандал вокруг поступления в вуз дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя — 17‑летней Анны Пересильд. Девушка, которая экстерном окончила школу, планировала учиться в мастерской Олега Меньшикова в ГИТИСе, но в итоге подала документы в Московскую школу кино.

Поступление Анны в актерский вуз спровоцировало шквал критики: многие хейтеры уверены, что ее приняли исключительно благодаря звездным родителям, а не за счет собственных способностей. На фоне этих обсуждений особенно громким прозвучало слово Ольги Бузовой — артистка не стала молчать и решительно вступилась за юную актрису.

«Победителей не судят»

Ольга Бузова резко осудила двойные стандарты, которыми руководствуются критики.

«Она поступила в вуз, кто‑то нет! Вы же помните, что победителей не судят? Сначала вы обвиняете Аню, которая прекрасно играет, в том, что у нее нет образования, потом вы обвиняете ее (когда она поступила на учебу), что она такая плохая и занимает чужое место. Вы, пожалуйста, все вместе определитесь, а потом огласите коллективное мнение! Причем все обвинения построены на том, что Ане повезло родиться в актерской семье! Но это же не она выбирала родителей», — эмоционально заявила артистка.

В этих словах читается не только желание защитить Анну, но и отклик на собственный опыт: Ольга не раз сталкивалась с предубеждениями и ощущением, что в индустрии многое решают связи, а не труд.

«За меня некому попросить»

Говоря о ситуации с Анной, Бузова невольно затронула и свою историю.

«Просто потому что за меня некому попросить! И я не пишу об этом никогда в комментариях, я иду и работаю, делаю больше, делаю ярче, делаю круче! И вы меня любите, вот такую — без связей, без просьб больших людей, вот такую, приходящую и устраивавшую в любом месте свой бенефис!» — подчеркнула она.

В этой фразе — и гордость за собственный путь, и легкая горечь от того, как непросто пробиваться без протекции.

Талант не зависит от фамилии

Ольга не просто встала на сторону Анны — она открыто заявила о ценности таланта вне зависимости от происхождения. Бузова заявила, что всегда будет защищать талантливых ребят.

«Большое количество детей „со связями“ ничего не могут, а Аня к 16 годам имеет уже несколько топ‑ролей, которые войдут как минимум в историю!» — резюмировала Бузова.

При этом артистка напомнила и о личном отношении к юной актрисе: она упомянула, что в Анну влюблен Ваня Дмитриенко — один из самых обсуждаемых молодых исполнителей и, по мнению многих, один из самых желанных парней в шоу‑бизнесе. Этот факт, по замыслу Бузовой, лишь подчеркивает, что вокруг Анны формируется живой, искренний интерес — не только как к наследнице известной фамилии, но и как к самостоятельной личности.

История с выступлением Ольги Бузовой стала не просто реакцией на очередную волну хейта, а своего рода манифестом: артистка напомнила, что талант не определяется фамилией, а право на собственный путь есть у каждого. И иногда именно публичная поддержка способна стать тем самым щитом, который помогает молодым артистам не растерять веру в себя на старте карьеры.

Ранее за Анну Пересильд уже заступалась актриса и педагог Дарья Мороз, а также мама Анны, Юлия Пересильд.