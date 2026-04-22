«У меня все кипит внутри»: Дибров выступил после слов Соловьева о Боне

Телеведущий Дмитрий Дибров не оставил без внимания выпады Владимира Соловьева в адрес женщин в лице Виктории Бони. Дибров в очень изящной манере поддержал дам и дал наставления кавалерам.

Дмитрий Дибров, не называя имен и фамилий, отреагировал на скандал, спровоцированный словами Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони. Дибров заявил, что он, мягко говоря, удивлен тем, что позволяют себе говорить его коллеги.

"У меня все кипит внутри, потому что в последнее время какая-то тенденция у русских мужчин, и у моих коллег даже, оскорблять женщин, обвинять их в недоумии", — высказался Дмитрий Дибров в личном блоге.

Телеведущий ответил мужчинам стихами, которые написала женщина. Но с ними он полностью солидарен.

"Я хотел бы прочесть вам стихи Вероники Аркадьевны Долиной. Ежели забрезжило, Слушай, голубок. Чего хочет женщина, Того хочет Бог Много ль ей обещано, Иглы да крючок Кто ты есть без женщины Помни, дурачок", — продекламировал Дибров.

Но дальше всех пошла Ксения Собчак. Журналистка обратилась в Следственный комитет с просьбой дать оценку высказываниям Соловьева в адрес Бони. Сам же Соловьев извиняться перед Викторией отказался, заявив, что в его словах ничего нецензурного не было.

А вы согласны с Дмитрием Дибровым? Поделитесь в комментариях.