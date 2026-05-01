У Марии Голубкиной выявили редкую патологию со сном: «Что это изменит?»

Мария Голубкина посетила премьеру режиссерского дебюта своего друга и коллеги Егора Бероева — фильма «Кукла». Многие обратили внимание, что актриса вышла в свет без грамма косметики: слегка отекшая, с заметными морщинками.

Когда журналисты спросили, не переживает ли она из-за обсуждения ее внешности, Мария ответила с присущей ей прямотой.

«Да мне по барабану!» — заявила актриса.

Она также призналась: «Какая разница? Что это изменит в моей жизни?».

Позже Голубкина раскрыла настоящую причину изменений во внешности. У нее диагностировали гиперсомнию — редкую патологию, при которой человек постоянно хочет спать и спит намного дольше нормы. Это состояние, вероятно, и становится причиной отечности.

«У меня гиперсомния. Я могу в восемь часов вечера лечь и в десять утра подумать, что надо бы еще», — цитирует артистку KP.RU.

Актриса признается, что вообще не отказывает себе во сне. На майские праздники она планирует отдыхать и спать, а еще — поехать к друзьям на шашлыки.

Мария Голубкина (дочь актрисы Ларисы Голубкиной и режиссера Андрея Мягкова) долгое время была замужем за актером и шоуменом Николаем Фоменко. Пара рассталась в 2008 году. Как признавалась сама Мария, развод был ее лучшим решением, о котором она не жалеет.

Недавно актриса продала загородный дом в Химках, который они приобрели еще в браке. Коттедж площадью 400 квадратных метров с участком в 24 сотки несколько лет пустовал, и вот, наконец, нашелся покупатель.

Дети Марии — дочь Анастасия и сын Иван — живут за границей, получали образование там по настоянию отца. Голубкина признавалась, что ей было «больно» от этого решения. Сейчас они общаются не слишком часто, внуков у актрисы пока нет.